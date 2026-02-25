レーンの上でグルグルと回っているのは、寿司ではなく、ハンカチです。25日から鹿児島市の百貨店でハンカチがグルグルと回り始めました。一体なぜ？九州初上陸の「まわるハンカチ」を取材しました。



(記者)

「山形屋のタオルハンカチ売り場に来ている。こちらはスタイリッシュなタオルハンカチや可愛らしいものまでたくさんの種類があるがこちらをご覧ください。なんと回転寿司のように皿に乗ったハンカチがグルグルと回っています」





鹿児島市の山形屋。1号館1階に設けられたのは「まわるハンカチ」です。32枚の皿の上にハンカチが並べられ、回転寿司のようにレーンの上でグルグルと回っています。(山形屋服飾雑貨統括部・四元佐和子MD専門課長)「ハンカチが回転寿司のようにまわるというあまり意味をなさないようなでもシュールなクスッと笑ってもらえるような仕掛けができたらと思った」2026年が初めての取り組みで、九州でも初上陸。訪れた人は珍しそうに足をとめていました。(客)「すごく可愛い。商品も見やすくて興味がそそられる。甥っ子の卒業に合わせて先生たちへのお礼を買いに来た。甥っ子が学校で生活した様子を思い出してもらえたら。良い思い出になってくれたら」売り場には他にも合わせて約1200種類、様々なデザインのハンカチが並んでいます。卒業や入学、転勤など、贈り物をする機会が多いこの季節。山形屋では年間のハンカチの売り上げのうち、3月だけで2割以上を占めているといいます。(山形屋服飾雑貨統括部・四元佐和子MD専門課長)「贈る方も今までの感謝の気持ちを込めた贈り物になると思うので思いが伝わる贈り物になれば」出会いと別れが巡る春。大切な人に「グルグル回る」ハンカチの贈り物はいかがでしょうか。