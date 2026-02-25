TOHOシネマズ与次郎が8月に閉館 20年の歴史に幕を下ろす 鹿児島市フレスポジャングルパーク内
鹿児島市の複合型映画館「TOHOシネマズ与次郎」が2026年8月に閉館することが発表されました。多くの作品を上映し映画ファンに愛された施設。20年の歴史に幕を下ろします。
(記者）
「こちらの施設で20年近く映画ファンに愛されきたTOHOシネマズ与次郎がことし8月に閉館することになりました」
鹿児島市の商業施設「フレスポジャングルパーク」内にある「TOHOシネマズ与次郎」。2025年8月6日に閉館することが発表されました。
同じ年、フレスポジャングルパークに移転しTOHOシネマズ与次郎としてオープン。ロビーや売店などを備えた複合型の映画館で10のスクリーン1984席を備えました。新作や話題作など多くの作品を上映し、年間約40万人が利用していました。
オープンから約20年。フレスポジャングルパークを運営する「大和リース鹿児島支店」との契約満了のため閉館するということです。
（県民）
「ショックですね。ここが近くだったので、そうなると映画館が中央駅とかにいくことになるのでショック」
（県民）
「寂しいところもある。ここで小さいころ、アニメの映画をみたことがあったので、そういうところがなくなるのは寂しい」
「フレスポジャングルパーク」は2025年秋の開業20年に合わせ2026年の夏をめどに大幅リニューアルすることが計画されています。