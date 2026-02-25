国公立大学の2次試験の前期日程が25日始まりました。

このうち長崎大学では約3000人の受験生が試験に臨みました。

長崎市の長崎大学文教キャンパスでは試験を前に受験生たちが緊張した面持ちで会場に向かいました。

長崎大学の前期日程は、10の学部で合わせて1061人の募集定員に対し去年より300人あまり多い3130人が志願。

志願倍率は3.0倍で、学部別で最も倍率が高いのは「医学部医学科」の7.6倍となっています。

（受験生 多文化社会学部志望）

「少しミスしてしまったので不安だけど開放感がすごい」

（受験生 医学部志望）

「いつもよりはできた。少し休憩してから後期の勉強を一応しておく」

（受験生 情報データ科学部志望）

「とりあえず終わったなという感覚がめちゃくちゃある。エンジニアになれたらなと思う」

（受験生 医学部志望）

「自分なりには頑張って準備してきたので(合格を)願いながら待ちたい」

教育学部や医学部など一部の学部では26日に面接試験が行われます。

前期日程の合格発表は県立大学が3月6日、長崎大学は7日です。