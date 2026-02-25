【ポイント】

・26日（木）は天気回復とともにスギ花粉が大量飛散へ。

・東海〜九州は20度前後とポカポカ陽気。

・関東は26日（木）にかけて雲が多く、春本番の暖かさは27日（金）から。

・天気は周期的。27日（金）は西日本で雨。3月1日（日）は行楽日和。

・ひな祭りの3日（火）は皆既月食だが、雨の所が多い。

【全国の天気】

25日（水）は広い範囲で恵みの雨になりましたが、26日（木）は次第に天気が回復するでしょう。東海から九州は日差しとともにポカポカ陽気で洗濯日和でしょう。関東は明け方まで雨の残る所がありますが、日中は内陸部を中心に日差しが戻りそうです。ただ、天気の回復とともに、スギ花粉が大量飛散しますので、花粉症の方は万全の対策でお出かけください。最高気温は名古屋や高知で20度、大阪や広島で18度と、ポカポカ陽気です。東京は雲が取れにくく、12度までしか上がらないでしょう。

■予想最低気温（前日差）

札幌 -6度（-1 2月中旬）

仙台 3度（-3 3月下旬）

新潟 5度（-2 4月上旬）

東京 6度（-4 3月下旬）

長野 3度（-1 4月上旬）

名古屋 11度（-2 4月下旬）

大阪 10度（-1 4月中旬）

広島 9度（-1 4月上旬）

高知 12度（-2 4月下旬）

福岡 10度（＋1 4月上旬）

鹿児島 13度（-4 4月中旬）

那覇 18度（-3 4月上旬）

■予想最高気温（前日差）

札幌 5度（＋2 3月中旬）

仙台 7度（-1 平年並み）

新潟 12度（＋6 4月上旬）

東京 12度（±0 平年並み）

長野 16度（＋8 4月上旬）

名古屋 20度（＋5 4月中旬）

大阪 18度（＋4 4月上旬）

広島 18度（＋3 4月上旬）

高知 20度（±0 4月上旬）

福岡 18度（＋5 4月上旬）

鹿児島 22度（＋1 4月中旬）

那覇 23度（＋1 3月下旬）

【週間予報】

春らしく、天気は周期的に変わるでしょう。27日（金）は西日本で雨が降りますが、3月1日（日）は絶好の行楽日和で、晴れて暖かい見込みです。2日（月）は西から雨が降り出し、3日（火）は広く雨が降るでしょう。

ひな祭りの3日（火）は皆既月食ですが、見られる地域は少ないかもしれません。また、この先1週間は気温の高い日が続くでしょう。