日テレNEWS NNN

写真拡大

【ポイント】
・26日（木）は天気回復とともにスギ花粉が大量飛散へ。
・東海〜九州は20度前後とポカポカ陽気。
・関東は26日（木）にかけて雲が多く、春本番の暖かさは27日（金）から。
・天気は周期的。27日（金）は西日本で雨。3月1日（日）は行楽日和。
・ひな祭りの3日（火）は皆既月食だが、雨の所が多い。

【全国の天気】

25日（水）は広い範囲で恵みの雨になりましたが、26日（木）は次第に天気が回復するでしょう。東海から九州は日差しとともにポカポカ陽気で洗濯日和でしょう。関東は明け方まで雨の残る所がありますが、日中は内陸部を中心に日差しが戻りそうです。ただ、天気の回復とともに、スギ花粉が大量飛散しますので、花粉症の方は万全の対策でお出かけください。最高気温は名古屋や高知で20度、大阪や広島で18度と、ポカポカ陽気です。東京は雲が取れにくく、12度までしか上がらないでしょう。

■予想最低気温（前日差）

札幌　　-6度（-1　2月中旬）
仙台　　 3度（-3　3月下旬）
新潟　　 5度（-2　4月上旬）
東京　　 6度（-4　3月下旬）
長野　　 3度（-1　4月上旬）
名古屋　11度（-2　4月下旬）
大阪　　10度（-1　4月中旬）
広島　　 9度（-1　4月上旬）
高知　　12度（-2　4月下旬）
福岡　　10度（＋1　4月上旬）
鹿児島　13度（-4　4月中旬）
那覇　　18度（-3　4月上旬）

■予想最高気温（前日差）

札幌　　 5度（＋2 3月中旬）
仙台　　 7度（-1　平年並み）
新潟　　12度（＋6　4月上旬）
東京　　12度（±0　平年並み）
長野　　16度（＋8　4月上旬）
名古屋　20度（＋5　4月中旬）
大阪　　18度（＋4　4月上旬）
広島　　18度（＋3　4月上旬）
高知　　20度（±0　4月上旬）
福岡　　18度（＋5　4月上旬）
鹿児島　22度（＋1　4月中旬）
那覇　　23度（＋1　3月下旬）

【週間予報】

春らしく、天気は周期的に変わるでしょう。27日（金）は西日本で雨が降りますが、3月1日（日）は絶好の行楽日和で、晴れて暖かい見込みです。2日（月）は西から雨が降り出し、3日（火）は広く雨が降るでしょう。

ひな祭りの3日（火）は皆既月食ですが、見られる地域は少ないかもしれません。また、この先1週間は気温の高い日が続くでしょう。