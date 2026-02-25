連邦議会議事堂で一般教書演説を終えて退席するトランプ氏＝2026年2月24日/Kenny Holston/Pool/Getty Images

（CNN）CNNの委託で調査会社SSRSが実施した世論調査によると、トランプ米大統領の一般教書演説に対し、共和党支持者の多い視聴者からはおおむね好意的な評価が寄せられた。

ただ、そうした好意的な視聴者の間ですら、トランプ氏が国の最重要課題に集中して取り組んでいる、あるいは生活費の引き下げに取り組むとは完全に納得できなかったという人は多い。

3分の2近い視聴者は、トランプ氏の演説に少なくとも「やや好意的」な印象を持ったと回答したが、「非常に好意的」と回答した人は38％にとどまった。これは昨年の一般教書演説に比べて数ポイントほど冷ややかな反応で、CNNの調査で示された1期目の演説への評価も下回る。バイデン前大統領の任期最後の年とほぼ同水準だ。

大統領の議会演説を視聴した人からは、肯定的な評価が寄せられるのが普通だ。議会演説は一般に、大統領の政党の支持者に偏った好意的な視聴者を引き付ける傾向にある。演説への反応を探るCNNの調査はクリントン政権時代からほぼ毎年実施されてきたが、視聴者の反応はほぼ常に前向きだった。

24日にトランプ氏の演説を視聴した人の内訳を見ると、米国民全体に比べ共和党支持者の割合が約13ポイント高かった。

トランプ氏の演説は一部の視聴者を鼓舞したようだ。演説前に実施された調査では、トランプ氏の政策が国を「正しい方向へ導く」と信じていると答えた人は54％だったが、演説後には64％が「正しい方向へ導く」と回答した。また、トランプ氏が正しい優先順位を掲げているとの見方を示した人の割合は、演説前の44％から終了直後には54％へ上昇した。

演説前の調査では、経済や生活費に関する話を一番聞きたいと答えた視聴者が過半数に上っていた。しかし、一般教書演説の歴史上最長となったトランプ氏の演説を踏まえ、半数近い45%は「この問題への言及が不十分だった」と回答。「言及の量は適切だった」との回答は53％だった。

トランプ氏の関税への対応が適切な権限の行使なのか、越権行為に当たるのかについては、視聴者の意見がほぼ二分された。大統領が生活費をより手ごろな水準にできると「大いに信頼している」と表明した人は31％にとどまり、「ある程度信頼している」は29％、「まったく信頼していない」は40％に上った。

視聴者の62％は演説後、トランプ氏の経済政策と移民政策はどちらも国を正しい方向へ導くとの見通しを示した。

一般教書演説は長年、大統領が自身の取り組みへの国民の受け止め方を転換させる好機とみられてきた。だが過去の例を見ると、今回の演説がトランプ氏に対する米国民の評価に大きく影響する可能性は低い。特に近年は、一般教書演説が米国民全体の間で大統領の支持率を大きく動かすケースはまれだ。

演説前に実施されたCNNの世論調査では、トランプ氏の支持率は36％だった。