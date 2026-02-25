「ユングフラウ賞・Ｓ２」（２５日、浦和）

サクラへ視界良好−。単勝１・２倍の断トツ人気を集めたアンジュルナが、４角先頭からスピードの違いを見せつけて重賞３連勝。６馬身差の２着に３番人気のトウキョーアンナ、３着に４番人気のティーズセラフが入り、上位３頭は「第７２回桜花賞・Ｓ１」（３月１８日・浦和）の優先出走権をゲットした。

朝からの雨で十分に水分を含んだ馬場の上を唯一頭、余裕綽々。南関東２歳女王のアンジュルナが強さを見せつけた。

初めて背負う５６キロも多少影響したか、ややスタートで遅れたが、外枠から二の脚を利かせて２番手。野畑凌は「４角過ぎまで抑えて行こうと思ってたけど、手応えが良過ぎて引っ張り切れなかった」と苦笑い。４角手前で先頭に立つと、最後は６馬身差。従来を０秒７短縮するレースレコードのおまけを付けた。

破竹の重賞３連勝。前走の東京２歳優駿牝馬では、のちにＮＡＲ最優秀２歳牝馬となったリュウノフライト（３着）も問題にしなかった。２２日の高知（レジーナディンヴェルノ賞＝ローリエフレイバー）で今季重賞初Ｖを挙げたばかりの主戦は「全てがすごい。負けられない一戦だったので、しっかり勝つことができて良かったです。もう一段、ギアがある感じ」と本番へ胸を躍らせた。

この日の馬体はプラス８キロ。もちろん、本番を見据えた仕上げだが、今季初＆地方重賞通算９５勝目の小久保師は「しっかりと最後まで走ってくれた。一回一回、成長を見せてくれている」と目を細める。次はもちろん、サクラの大舞台。「地元だし、しっかり仕上げていきたい」とうなずく。厩舎にとっては５年ぶり４度目の桜冠奪還へ、さえぎるモノは見当たらない。