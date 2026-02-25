¡Úµð¿Í¡Û¾¾ËÜ¹ä¡¡±þ±ç²Î¤Ë´¶·ã¡ÖÁá¤¯Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÄ°¤¤¿¤¤¤Ê¡×
¡¡µð¿Í¤Î¾¾ËÜ¹ä³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬£²£µÆü¡¢¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îàµð¿ÍÈÇá±þ±ç²Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜ¤Ï¿·¤·¤¤±þ±ç²Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²Î»ì¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡×¤ÈÂè°ì°õ¾Ý¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¡ØÆ´¤ì¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ù¤È¤¤¤¦²Î»ì¤ÏËÜÅö¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¡£¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤Î´Á»ú¤âÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤Î¤¢¤ë±þ±ç²Î¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¾¯Ç¯»þÂå¤«¤éµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¼«¿È¤ÎÊâ¤ß¤Ë¤â½Å¤Ê¤ëÆâÍÆ¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÁá¤¯Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÄ°¤¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤ËÁÛÁü¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¤«¤Ä¤ÆÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î´ÑµÒÀÊ¤Ë¤¤¤¿Ìîµå¾¯Ç¯¡¦¾¾ËÜ¤Î±þ±ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê±þ±ç²Î¤ò²Î¤¦¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¾¡¤Ä¤³¤È¡¢ÂÇ¤Ä¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾¯Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¥¬¥ÁÀª¤È¤¤¤¦¤«¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£°ì½ï¤Ë²ù¤·¤¬¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£