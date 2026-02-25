µÜÀ¤Î°Ìï¡¢3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØIllusion¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙÈ¯É½¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÄÊÌ¥È¡¼¥¯²ñ³«ºÅ¡õ¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖFlower chord¡×Àè¹ÔÇÛ¿®·èÄê¤â
µÜÀ¤Î°Ìï¤¬¡¢3·î25Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØIllusion¡Ù¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
3·î15Æü¤ËÅìµþ¡¢3·î21Æü¤ËÂçºå¡¢3·î25Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤ä¡¢ÆÃÅµ²ñ¤È¤·¤Æ¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á²ñ¡¢¥Á¥§¥²ñ¤Ê¤É¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖforTUNE meets¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÄÊÌ¥È¡¼¥¯²ñ¡×¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤¿¡£2·î26ÆüÀµ¸á¤è¤êFC²ñ°÷¸ÂÄê¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢3·î6Æü¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¿·¶Ê¡ÖFlower chord¡×¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£ËÜÆü²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿Å¹ÊÞÊÌÆÃÅµ¤Î³¨ÊÁ¤â´Þ¤á¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
◾️3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØIllusion¡Ù
2026Ç¯3·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
Í½Ìó¡§https://RyubiMiyase.lnk.to/Illusion_3rdAL
¢§Àè¹ÔÇÛ¿®¡ÖFlower chord¡×
2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡ËÇÛ¿®
https://RyubiMiyase.lnk.to/Flowerchord
¢§½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊCD+Blu-ray¡Ë
SRCL-13606¡Á13607¡¡\7,700¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ÉõÆþ(¥é¥ó¥À¥à)
24P¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
Áë¤¢¤¥¹¥ê¡¼¥Ö»ÅÍÍ
¢§½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡Ë
SRCL-13608¡¡\3,850¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ÉõÆþ(¥é¥ó¥À¥à)
[CD]
01.ÈþËÆÏ¿
02.Flower chord
03.SUPER!!
04.GRAVITY
05.Rebel
06.Feel a LIVE
07.¥Ö¥é¥¦¥ó¥·¥å¥¬¡¼
08.Voice
09.±«¤Ë±´¤¨¤Ð
10.We both think alike
[Blu-ray]¡¡¢¨½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß
¡ÖWe both think alike¡× Creative Movie
3rd Album ¡ÖIllusion¡× Behind the Scenes
¡ÖGRAVITY¡× Music Video
¢§Å¹ÊÞÊÌ¹ØÆþÆÃÅµ
Sony Music Shop¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡B3¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ý¥¹¥¿¡¼
HMVÁ´Å¹¡ÊHMV&BOOKS Online´Þ¤à/°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥«¡¼¥É
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥Þ¥ë¥Á¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°
Amazon.co.jp¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥á¥¬¥¸¥ã¥±
µÜÀ¤Î°Ìï ±þ±çÅ¹ÆÃÅµ¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
¢¡¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È
¾ÜºÙ¡§¡§https://miyaseryubi.jp/contents/1050768
¡ãÆüÄø¡ä
¡ 3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë13:00¡Á ¥²¡¼¥È¥·¥Æ¥£Âçºê¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë
¢ 3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:00¡Á ¤¢¤Ù¤Î¥¥å¡¼¥º¥â¡¼¥ë3F¥¹¥«¥¤¥³¡¼¥È¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë
¢¨3·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¥é¥¾¡¼¥ÊÀîºê¥×¥é¥¶¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸åÆü¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¡ä
¡¦¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡Ê°ìÉô»£±Æ²ÄÇ½¥¿¥¤¥à¤¢¤ê¡ª¡Ë
¡¦ÆÃÅµ²ñ
¡Ê¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á²ñ / 2shot¥Á¥§¥²ñ / ¥È¥ì¥«¤ªÅÏ¤·²ñ / ¥µ¥¤¥ó²ñ ¡Ë
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡ä
2026Ç¯3·î25ÆüÈ¯Çä¡¡3nd Album¡ÖIllusion¡×
¡¦½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊSRCL-13606¡Á13607¡Ë7,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡ÎCD+Blu-ray¡Ï
¡¦ÄÌ¾ïÈ×½é²ó»ÅÍÍ¡ÊSRCL-13608¡Ë3,850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë[CD]
¢¨¡Ö½é²ó»ÅÍÍ¡×¤¬½ªÎ»¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¡ÖÄÌ¾ïÈ×¡×¤Î¤ß¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÄÊÌ¥È¡¼¥¯²ñ
¾ÜºÙ¡§https://miyaseryubi.jp/contents/1048929
¡ã³«ºÅÆü¡ä
2026Ç¯4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨Åö¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÄÊÌ¥È¡¼¥¯²ñ¤Ï¡¢¾åµÆüÄø¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÌÆü¤Ç¤ÎÄÉ²Ã¼Â»Ü¤ÏÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã³µÍ×¡ä
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¡ÖforTUNE meets¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÄÊÌ¥È¡¼¥¯²ñ
¸ÄÊÌ¥È¡¼¥¯²ñ¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤ªµÒÍÍ¤È¤Î1ÂÐ1¤Î²ñÏÃ¤ò¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¤ª»ý¤Á¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È±Û¤·¤Ë¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤Ë¤Æ¹Ô¤¦²ñ¤Ç¤¹¡£1ÂÐ1¤Î¥È¡¼¥¯¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¡ÖforTUNE meets¡×¤ò»ÈÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡ä
Âè1Éô:11:00¡Á12:00¡ÊÆþ¼¼»þ´Ö¡§10:45-11:40¡Ë
Âè2Éô:12:15¡Á13:15¡ÊÆþ¼¼»þ´Ö¡§12:00-12:55¡Ë
Âè3Éô:13:30¡Á14:30¡ÊÆþ¼¼»þ´Ö¡§13:15-14:10¡Ë
Âè4Éô:15:00¡Á16:00¡ÊÆþ¼¼»þ´Ö¡§14:45-15:40¡Ë
Âè5Éô:16:15¡Á17:15¡ÊÆþ¼¼»þ´Ö¡§16:00-16:55¡Ë
Âè6Éô:17:30¡Á19:00¡ÊÆþ¼¼»þ´Ö¡§17:15-18:40¡Ë
Âè7Éô:19:15¡Á20:45¡ÊÆþ¼¼»þ´Ö¡§19:00-20:25¡Ë
¢¨Æþ¼¼»þ´ÖÆâ¤Ë¡¢¥Á¥±¥Ã¥È»ÈÍÑËç¿ô¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂÔµ¡Îó¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢¤½¤ÎÉô¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Æþ¼¼»þ´Ö¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¼õÉÕ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡ä
FC²ñ°÷¸ÂÄê¼õÉÕ¡Ä2026Ç¯2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë12:00 ¡Á 3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë23:00¡¡
¡¦ÃêÁª·ë²ÌÏ¢Íí¡§2026Ç¯3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë18:00 °Ê¹ß¡¢½ç¼¡¥á¡¼¥ë¡¢¤Þ¤¿¤ÏMY PAGE¡ÖÃêÁª±þÊç¤ÎÍúÎò¡¦·ë²Ì³ÎÇ§¡×¤Ë¤Æ
¡¦ÈÎÇä¾å¸ÂËç¿ô¡§1²ó¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¡¢¤ª1¿ÍÍÍÁ´ÏÈ¡¢1ÏÈ¤¢¤¿¤ê5Ëç¤Þ¤Ç¡£
¡¦ÈÎÇä¾å¸Â²ó¿ô¡§¤ª1¿ÍÍÍ3²ó¤Î¤ß¿½¹þ²ÄÇ½¡£
◾️¡ãµÜÀ¤Î°Ìï Live Tour 2026 ¡ÈIllusionist¡É¡ä
2026Ç¯6·î21Æü¡ÊÆü¡Ë³«¾ì16:30¡¿³«±é17:30
¡Ú°¦ÃÎ¡ÛZepp Nagoya
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó
2026Ç¯6·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«¾ì17:00¡¿³«±é18:00
¡ÚËÌ³¤Æ»¡ÛZepp Sapporo
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§WESS
2026Ç¯7·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«¾ì17:00¡¿³«±é18:00
¡Ú¹Åç¡ÛBLUE LIVE ¹Åç
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§YUMEBANCHI¡Ê¹Åç¡Ë
2026Ç¯7·î5Æü¡ÊÆü¡Ë³«¾ì17:00¡¿³«±é18:00
¡ÚÊ¡²¬¡ÛZepp Fukuoka
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼À¾ÆüËÜ
2026Ç¯7·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«¾ì16:30¡¿³«±é17:30
¡ÚµÜ¾ë¡ÛÀçÂæPIT
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§EDWARD LIVE
2026Ç¯7·î19Æü¡ÊÆü¡Ë³«¾ì17:30¡¿³«±é18:30
¡Ú¿ÀÆàÀî¡ÛKT Zepp Yokohama
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼Åìµþ
2026Ç¯7·î26Æü¡ÊÆü¡Ë³«¾ì17:00¡¿³«±é18:00
¡ÚÂçºå¡ÛZepp Osaka Bayside
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó
¼çºÅ¡§¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó
À©ºî¡§¥½¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º
