オンオフ着られる服 →【GU】で見つけた！ 大人の即戦力♡「ツイード風カーデ」

通勤にもお出かけにも幅広いシーンで活躍してくれる洋服があれば、ヘビロテしやすい。そんな視点でリサーチする中、出会ったのが【GU（ジーユー）】のツイード風カーデ。ラフに羽織れてきちんと感も演出できる、好バランスな1枚です。

ジャケット風デザインで上品に決まる

【GU】「ツイーディーニットカーディガン」\2,990（税込）

さまざまな糸をミックスして編み上げた、表情豊かなツイード風ニットカーディガン。ほどよい厚みと上品なボタンデザインで、ジャケットのように着回せる一着です。すっきりとした丈感でボトムスと好バランスに合わせやすく、スラックスならクールにスカートならエレガントに決まりそう。本格的なジャケットほど肩肘張らずに着られるから、デニムパンツとの組み合わせもおすすめです。

春のライトアウター代わりに

さっと羽織りやすいカーデなので、コートを脱いだ時期のアウター代わりにもおすすめ。プラスワンするだけで、着こなしに上品さが加わります。落ち着いたトーンのブラウスコーデも、このカーデを足すだけで春らしさが増して華やいだ印象に。今の時期はコートの下にも着られるので、即戦力として活躍してくれるはず。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M