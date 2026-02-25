特殊詐欺組織でかけ子のリクルーターをしていたとして逮捕された中国籍の男らが、日本国籍を取得するための偽装結婚の仲介もしていたとして逮捕されました。

電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで逮捕されたのは、中国籍で岐阜市の無職・呂明峰容疑者（35）、岐阜市の介護施設職員・坂口篤子容疑者（63）、中国籍で岐阜市のアルバイト・趙麗麗容疑者（40）、岐阜市の介護施設職員・安藤弘章容疑者（37）です。

警察によりますと、呂容疑者と坂口容疑者は偽装結婚のブローカーで、SNSに中国語で日本国籍を得たい中国人を募集する内容の投稿をしていたということです。

趙容疑者がそのSNSに応募し、坂口容疑者が同じ職場で働いていた安藤容疑者を紹介して岐阜市役所にうその婚姻届を提出した疑いが持たれています。

警察は4人の認否を明らかにしていません。

呂容疑者と坂口容疑者は1件当たり300～500万円の報酬を受け取り、去年1年間で少なくとも5組の偽装結婚をあっせんしていたとみられています。

また、2人は中国国内に拠点を置く、特殊詐欺組織でかけ子のリクルーター役を担っていたとされ、詐欺の疑いで逮捕、起訴されています。