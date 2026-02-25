パスピエが、ニューアルバム『IMI』を本日リリースした。あわせて、収録曲より「U.N.O」のMVを公開した。

発売された本アルバム『IMI』は、全10曲収録のフルアルバムで、FC（P.S.P.E）限定盤と初回限定盤には、2025年4月に行われた＜パスピエ 結成十五周年特別記念公演 “十五年鑑”＞のアンコールを含む全22曲ライブ映像をBlu-rayにて完全収録されている。Behind The Scenesとして、オフショット映像、リハーサルシーンを含む貴重映像も収録。

ジャケット写真

◾️大胡田なつき（Vo）コメント

ほとんど一年に一枚というペースでアルバムをリリースしています。今作『IMI』は、今年はどんな年だったの？これからなにをしましょうか。と曲を通してみなさんと会話をするような気持ちでつくりました。

タイトルはアイエムアイと読みます。意味・アイアムアイどちらで受け取ってもらっても、文字ではなく記号として受け取ってもらってもオッケー！という幅をもたせた十曲なので曲を聴いて『IMI』とは何なのか、というところを感じてみてください。

◾️成田ハネダ（Key）コメント

15周年を経て、“パスピエとしてのポップス”と改めて向き合って、その中でたくさんの遊びと、これまで培ってきた感覚から生まれるアイデアを散りばめました。

大胡田曰く、タイトルのIMIは“意味”だったり“I am I”そして長年モチーフにしてるシンメトリーからくる文字で、この後にピリオドをつけることでこれが私(たち)です、と言える作品でもあるし、クエスチョンマークをつけて私(たち)とは？と投げかけることで聴いてくれた方や、この先にも繋げていけたらと思っています。そんなパスピエの新しい基盤を作る作品になりました。

3月からはじまるライブツアーで、お披露目でもあるIMIと過去作を交えて、作品も我々もまた一段と育っていくような気がしてます。

もっと、もっと。

MVが公開された「U.N.O」は、ロックをベースにラテンやジャズの音楽要素を帯びながらもポップスへと昇華した1曲だという。MVはワンカットで撮影されており、メンバー、スタッフが撮影現場を走り回り、呼吸を合わせて撮影した映像に仕上がっているとのことだ。ディレクター・松本剛は、「VFXとしてAIを使用していますが、もしAIが「価値を持たないもの」「消費されいくもの」だとするなら、その対極にある身体性と普遍性がベーシックにあり、その二つの要素が溶け合うことで、いま面白いと思える作品になると考えました」と語っている。

なおパスピエは、アルバムを携えて臨む全国ツアー＜PSPE 2026 TOUR 意味新＞の開催も控えている。

◾️アルバム『IMI』

2026年2月25日（水）リリース 配信リンク： https://pspe.lnk.to/imi

詳細：https://passepied.info/news/detail/ 10001917/ ▼P.S.P.E 限定盤スペシャルBOXパッケージ（BOX＋初回限定盤＋特製オリジナルTシャツ）

価格：9,900円（税込）PDCP-1012

※こちらの商品はパスピエ会員限定サイト“P.S.P.E”会員の方のみご購入いただける商品となります。

※受注生産ではございませんので数量限定商品につき予定数量に達し次第、販売終了になります。

※“特製オリジナルTシャツ”のイラストデザインは、メンバーの大胡田なつき（Vo）描き下しになります。

※“特製オリジナルTシャツ”のサイズはフリーサイズのみとなります。 ▼初回限定盤】（CD＋Blu-ray）

価格：6,600円（税込）POCE-92169 ▼通常盤】（CD）

価格：3,300円（税込）

POCE-12216 ▼収録内容

［CD］※3形態共通

昨年リリースした「青々」、「しあわせの気配」、「煩悩ゴーウェスト」、新曲「DOWNTOWN GIRL」（テレビ大阪・テレビ愛知 2026年1月から放送中ドラマ『令和に官能小説作ってます』エンディングテーマ）他、新録楽曲からなる全10曲収録。 ［Blu-ray] ※初回限定盤／P.S.P.E 限定盤スペシャルBOXパッケージ

＊2025年4月に行われた＜パスピエ 結成十五周年特別記念公演 “十五年鑑”＞のアンコールを含む全22曲ライブ映像を完全収録。

＊Behind The Scenes from パスピエ 結成十五周年特別記念公演“十五年鑑”のオフショット映像、リハーサルシーンを含む貴重映像を収録。

◾️＜PSPE 2026 TOUR 意味新＞ 2026年

3月7日（土）神奈川・ReNY beta 開場17:30/開演18:00

3月14日（土）宮城・MACANA 開場16:30/開演17:00

3月20日（金・祝）福岡・INSA 開場16:30/開演17:00

3月28日（土）大阪・Music Club JANUS 開場17:00/開演17:30

3月29日（日）愛知・NAGOYA JAMMIN’ 開場16:30/開演17:00

4月12日（日）東京・HULIC HALL TOKYO 開場16:00/開演17:00 ＜チケット＞

▼料金

・3/7神奈川、3/14宮城、3/20福岡、3/28大阪、3/29愛知

オールスタンディング：\5,940 （税込／D代別／整理番号付き）

・4/12（日）東京

全席指定：\6,600（税込／D代別）

※未就学児童入場不可 ▼各プレイガイドにて好評受付中

ぴあ：https://w.pia.jp/t/pspe-26/

イープラス：https://eplus.jp/passepied/

ローチケ：https://l-tike.com/passepied/