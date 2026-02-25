市原吏音がヨングAZでアシスト

AZのU-23日本代表DF市原吏音がヨングAZ（U-21チーム）でオランダ2部リーグ第28節FCデン・ボス戦にセンターバックとして先発フル出場し、同点ゴールをアシストする活躍を見せた。

トップチームではまだ出番がないものの、着実に実績を残している。

今冬にRB大宮アルディージャからAZへと完全移籍した市原。トップチームではアヤックス戦など3試合にベンチ入りしているが、まだデビューの機会は訪れておらず、ここまでは2部リーグを戦うU-21チームのヨングAZが主戦場となっている。

1-2と1点ビハインドで迎えた後半アディショナルタイム1分だった。センターサークル内でボールを持った市原はグランダーの正確なパスを前線へ。これがMFユリアン・オーリップへ通り、ミドルシュートから同点ゴールが生まれた。

攻撃の起点として確かな存在感を示した市原のプレーには対しては「吏音の相手の守備を切り裂くパス」「縦パス刺してアシストするの流石」「上手すぎて痺れる」「ゴロでこのスピードのパスが最高すぎる」といったコメントが寄せられるなどSNS上でも反響を呼んでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）