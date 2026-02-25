東海学園大の香川太朗「地元開催のチャンス」

2月18日に開幕したデンソーカップチャレンジ刈谷大会（通称・デンチャレ）プレーオフ。

東北選抜、北信越選抜、東海選抜、中国選抜、四国選抜、九州選抜の6チームが2グループに分かれ、上位1位が決勝に進み、勝者が2月23日から始まるデンチャレ本戦へと進出する。

ここではデンチャレプレーオフで目に留まった選手の物語を紹介していく。今回はプレーオフ決勝で北信越選抜を3-0で下し、本戦出場を決めた東海選抜のMF香川太朗について。抽選で勝利した九州選抜戦、そして北信越戦と重要な一戦でチームを上に導くゴールを決めた香川は、すでにプロデビューも飾っている。

「地元開催のチャンスだからこそ、本大会に出場をしてさらに上に行きたいです」

今年のデンチャレの会場は愛知県刈谷市。同じ愛知県に東海学園大があり、高校時代を過ごした藤枝明誠高もここからそう遠くはない。地元の選抜チームがプレーオフで負けるわけにはいかない。戦いは苦戦の連続だったが、グループリーグ敗退の危機から救ったのが香川だった。

初戦の東北選抜戦、0-1のリードを許した後半15分に投入されると、インサイドハーフの位置から果敢なドリブル突破や裏へのパスを見せて攻撃のスイッチを入れた。同34分に同点に追いつくと、引き分け濃厚かと思われた後半アディショナルタイム2分に香川のドリブルが炸裂した。

相手CKのこぼれに反応し、自陣深くで相手FWとの球際を制してボールを奪うと、そのままドリブルを開始。相手に囲まれても急加速をしながらブレないボールタッチ、絶妙なコース取りで一気に3人を打ち抜くと、シュートを警戒したDFが寄ってきた瞬間に、右のスペースにフリーになっていたDF十河拓平へ絶妙なタイミングでスルーパスを送る。十河のシュートは相手GKのビッグセーブにあったが、これで得た左CKから劇的な逆転決勝弾が生まれた。

続くグループリーグ突破の一騎討ちの相手となったのは九州選抜戦。スタメン出場すると、前半25分に左サイドの崩しからマイナスのボールを豪快なシュートでゴール右隅に突き刺して先制点をマーク。この試合は2-2で決着して、抽選の末に決勝進出が決まった。

北信越選抜との決勝でも1-0で迎えた後半14分、最終ラインのポゼッションからCB原田渉夢がボールを持った瞬間、左斜めからタイミングを見てゴール前のスペースにダイアゴナルランをすると、そこに原田から正確なロングフィードが届いた。

これを鮮やかな右足のファーストタッチで収めると、飛び出してきたGKを冷静に見て、間髪入れずに右足のシュートをゴール左隅に突き刺して、試合を決定づける追加点を挙げた。その後さらに1点を追加し、3-0で勝利。本戦出場を手にした。

中学時代の環境が“原点”

磨き上げられたドリブルとシュートのうまさはどこから来ているのか。ベースは中学時代にある。兵庫県出身で中学時代はFCリブレに所属していた。筆者がこのクラブの名前を最初に聞いたのは、当時、静岡学園高でプレーしていたMF玄理吾（サガン鳥栖）からだった。

玄は小学校4年生からFCリブレのスクールに通っていた流れで、中学進学と共にクラブに入ったが、同学年は3人だけだった。上級生は10人近くいたため、公式戦は経験できたが、2年生になると11人に満たなかったため、公式戦には出場できないまま2年間を過ごした。

この時に玄の1学年下として入ってきたのが香川だった。FCリブレU-12時代から一緒にやっていた香川の代も3人だったため、地元の小さな公園のペナルティーエリアほどの大きさのスペースでひたすらドリブルやミニゲームを行う日々だった。

物理的な環境は整ってはいなかったが、クラブの代表である坂本義行氏が静岡学園出身で、かつ横浜フリューゲルスでプレーしていた元Jリーガー。他のコーチも静岡学園出身とあって、足元の技術やパスの意外性や正確性を徹底して磨くことができた環境だった。

そこで香川は玄や、その同級生であるDFリ・トビン（松本山雅）がおり、ハイレベルな1対1のバトルやスモールフィールドでのボールの奪い合い、パス回しなどでその実力は磨かれていった。さらにシュートも壁打ちだったため、シュートが弱かったり、正確性を欠けばボールは自分のもとには返ってこないし、別の方向に飛んでいたボールを取りにいかないといけなくなる。シュート1本に対する意識も磨かれたという。

「密集地帯でも相手の状況や立ち位置を見ながらドリブルできますし、慌てることはなくなりました。壁シュートでミートなどの意識も高まりましたし、本当にいろいろなものを磨けました」

藤枝明誠高も東海学園も足元の技術を大事にするチームで、広いフルコートに解き放たれた香川は、躍動するドリブルとシュートで徐々に頭角を現していった。

昨年11月にカターレ富山の練習に参加をすると、すぐに獲得オファーが届き、「早くJリーグの強度を知りたかったですし、環境に早く慣れたいと思った」と早期決断を下した。今年、J2・J3特別大会・地域リーグラウンド開幕戦の高知ユナイテッド戦でいきなりベンチ入りを果たすと、後半19分から投入されてプロデビューを飾った。

「デンチャレとカターレと日程も結構ハードで疲労もありますが、今は東海代表として戦う自覚と責任を持ってプレーできていると思います。プロに行って心技体のバランスの全てのレベル上げていかないといけないと感じたので、しっかりとピッチ内外の行動で示していきたいと思います」

培ってきた技術と新たに芽生えたプロ意識。今、香川の目に映し出されているのは、デンチャレ優勝と、プロの舞台で躍動する自分。「理吾くんは小さい頃からライバルでもあり、目標でもあるので、一緒にJのピッチに立ちたいです」。幼馴染みとの約束を胸に誓い、そのドリブルでチームを勝利に導いていく。（安藤隆人 / Takahito Ando）