ピアノ、フラメンコ、ジャズを1ステージで味わえるクロスオーバー公演が、横浜で開催されます！

異なる音楽言語を持つ奏者とダンサーが集まり、その日だけのアンサンブルを組む構成です。

公演は1日限りで、チケットはカンフェティで販売中です。

『Piano Flamenco Jazz Concert』

開催日：2026年5月23日開場：13:30開演：14:00会場：横浜市緑区民文化センター みどりアートパークホール住所：神奈川県横浜市緑区長津田2丁目1番3号チケット料金：2,400円（税込）

ヒラルディージョ事務局は、横浜を拠点にフラメンコやラテン音楽の公演を企画する主催団体です。

横浜市緑区民文化センター みどりアートパークホールは、地域の舞台芸術公演に使われる文化ホールです。

今回はピアノ、ベース、パーカッションのトリオにフラメンコダンサーが加わり、即興性と舞踊性を同時に体感できる構成になっています。

ジャンル横断ステージの編成

出演者数：4名トリオ編成：3名ダンサー参加人数：1名

出演は杏梨、遠藤定、橋本ようすけ、松島かすみの4名です。

ジャズのグルーヴにフラメンコのリズムアプローチが重なるため、曲ごとに重心が変わるライブ感を味わえます。

当日の上演プラン

上演時間：約1時間45分

1ステージで完結する構成なので、集中して音と踊りの展開を追いやすい公演設計です。

長尺すぎない上演時間のため、フラメンコやジャズに初めて触れる観客でもリズムの違いをつかみやすくなっています。

チケット購入と観劇準備

販売チャネル：カンフェティ席種：全席自由

全席自由席のため、当日の到着時間で見え方と音のバランスを選べるのもホール公演ならではのポイントです。

フラメンコの足音とパーカッションの音圧を近くで感じたい人は、前方寄りの座席選びが有効です☆

クラシック由来のピアノ、身体性の高いフラメンコ、即興の強いジャズが同じ時間軸で交差する機会は多くありません。

1日限りの編成だからこそ生まれる呼吸感に注目したい公演です。

ピアノとフラメンコとジャズが響き合う！

ヒラルディージョ『Piano Flamenco Jazz Concert』の紹介でした。

よくある質問

Q. 『Piano Flamenco Jazz Concert』の開催期間はいつですか？

開催日は2026年5月23日です。

Q. 『Piano Flamenco Jazz Concert』の開催場所はどこですか？

会場は横浜市緑区民文化センター みどりアートパークホールです。

Q. 『Piano Flamenco Jazz Concert』の場所はどこですか？

住所は神奈川県横浜市緑区長津田2丁目1番3号です。

Q. 『Piano Flamenco Jazz Concert』の価格はいくらですか？

チケット料金は2,400円（税込）です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ピアノとフラメンコとジャズが響き合う！ヒラルディージョ『Piano Flamenco Jazz Concert』 appeared first on Dtimes.