ニジゲンノモリの人気コラボグッズが、東北エリアでまとまって手に取れる期間限定ストアが登場します。

会場には過去最大級となる約1,000点のラインナップがそろい、作品横断で選べる密度の高い売り場です。

淡路島まで足を運びづらかったファンにとって、世界観をまとめて体感できる貴重な機会となります！

ニジゲンノモリ「POP UPストア in 青森ELM」

開催期間：2026年3月20日（金・祝）〜4月26日（日）会場：青森ELM 2階 211区画（〒037-0004 青森県五所川原市大字唐笠柳字藤巻517-1）営業時間：10:00〜20:00商品ラインナップ：約1,000点

ニジゲンノモリは、兵庫県立淡路島公園内にある「アニメ×テクノロジー×自然」をテーマにした体験型パークです。

昼と夜で異なる没入感を楽しめるアトラクションを展開し、作品ごとに世界観を立体的に味わえる点が特徴です。

今回のPOP UPストアは、その現地限定グッズを中心に編成され、東北でまとめて選べる売り場として企画されています。

取扱作品と約1,000点ラインナップの構成

展開コンテンツ数：6コンテンツ常設由来コンテンツ数：4コンテンツ

売り場の核になるのは「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」「NARUTO＆BORUTO 忍里」「ゴジラ迎撃作戦」「ドラゴンクエスト アイランド」の4コンテンツです。

加えて「モンスターハンターシリーズ」とのコラボグッズも並び、アクション系タイトルのファンにも選択肢が広がります。

さらにPOP UPとしては初めて「TVアニメ『進撃の巨人』」コラボグッズも展開され、比較しながら選ぶ楽しみが増した構成です！

POP UPで購入できる注目コラボグッズ

POP UP初展開：1コンテンツ（TVアニメ『進撃の巨人』）ホテル連動コラボルーム開業：2025年6月

「モンスターハンター」は、オフィシャルホテル「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」でコラボルームが好評営業中の人気テーマです。

体験型コンテンツで親しまれた作品グッズを日常使いに落とし込めるため、旅行前後の楽しみ方にもつなげやすいラインです。

「進撃の巨人」グッズの初投入により、既存ファンの買い足し需要と新規ファンの入口を同時に作れる売り場になっています。

春休みからゴールデンウィークまで通える長期開催

開催日数：38日間開催エリア：東北エリア初出展

開催は38日間にわたるため、春休みの週末と新生活の時期をまたいで予定を組みやすい日程です。

点数が多い売り場は1回で見切れないことも多く、期間に余裕があることで比較検討しながら選ぶ買い方にも向いています。

東北エリア初出展という話題性も重なり、作品ごとの推し活を一度に進めたい人には見逃せないポップアップです☆

現地型テーマパークのグッズを、地域をまたいで手に取れる機会はまだ多くありません。

作品横断で選べる約1,000点の密度は、コレクション派にも普段使い派にも刺さる構成です。

【東北初出展で過去最大級約1000点グッズが集結！

ニジゲンノモリ「POP UPストア in 青森ELM」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 開催期間はいつですか？

2026年3月20日（金・祝）から4月26日（日）までの期間限定開催です。

Q. 会場と営業時間を教えてください。

会場は青森ELMの2階211区画で、営業時間は10:00〜20:00です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 東北初出展で過去最大級約1000点グッズが集結！ニジゲンノモリ「POP UPストア in 青森ELM」 appeared first on Dtimes.