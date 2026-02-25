電解質補給とエネルギー補給をまとめて試せる「Precision Fuel & Hydration」が、東京マラソンEXPO 2026に登場します！

ブースでは試飲と試食に加えて、完走セットの限定仕様や購入特典も用意されています。

本番直前に補給計画を見直したいランナーにとって、実物を比較しながら選べる3日間です。

Precision Fuel & Hydration「東京マラソンEXPO 2026」

開催日：2026年2月26日〜2月28日開催時間：2月26日 10:00〜21:00開催時間：2月27日 10:00〜21:00開催時間：2月28日 10:00〜18:00会場：東京ビッグサイト 南展示棟住所：東京都江東区有明3丁目11-1

トータルヘルスコンサルティングは、医学的バックグラウンドを重視した商品を厳選して展開するヘルスケア企業です。

Precision Fuel & Hydrationは、同社が国内展開するイギリス発の電解質・エネルギー補給ブランドです。

今回の出展では、レース前後の補給を実際の使用シーンに合わせて確認できる体験型ブースが展開中。

ブース特典と限定販売の注目ポイント

購入特典条件：税込10,000円以上購入特典先着数：40名限定完走セット増量数：ジェル1個追加

会場では試飲と試食を実施しながら、1万円以上の購入者には先着40名でオリジナルタンブラーが提供される企画です。

完走セットの構成と補給バランス

PF30ジェル本数：3本PH1500パウダー数：2袋PH1000パウダー数：2袋PF30ジェル炭水化物量：1袋30g

完走セットはレース中のエネルギー補給と電解質補給を同時に組み立てやすい構成で、荷物を増やさずに補給軸を揃えられます。

PHシリーズとジェルの数値設計

PH500ナトリウム量：500mg（1000mlあたり）PH1000ナトリウム量：1000mg（1000mlあたり）PH1500ナトリウム量：1500mg（1000mlあたり）PF30カフェインジェル：120kcal＋カフェイン100mg

発汗量や気温で濃度を選べるPHシリーズと、摂取量を管理しやすいPF30ジェルの組み合わせは、補給計画を数値で設計しやすい点が強みです。

個別最適化を支える分析アプローチ

ブランド創業年：2011年汗で失われるナトリウム量の個人差：12倍以上

汗体質の差を前提にした補給設計を提案しているため、自己流での水分補給で失敗しやすいランナーにも合わせやすいアプローチとなっています☆

大会前の短い準備期間でも、補給アイテムを実際に試してから選べる点は本番の安心感につながります。

当日のコンディション管理を細かく整えたい人ほど、数値ベースで選べるブース体験は実用的です。

レース補給を最適化する新提案！

Precision Fuel & Hydration「東京マラソンEXPO 2026」の紹介でした。

よくある質問

