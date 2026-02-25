北海道食材を新生活前に買いしやすい！JAタウン「北海道ショップホクレン年度末大決算セールキャンペーン」

北海道食材をまとめてそろえるなら、年度末の割引タイミングは見逃しにくい時期です。

JAタウン内の「ホクレン」ショップでは、クーポン利用で対象商品が20％OFFになるキャンペーンが進行中です。

精米や乳製品から海鮮鍋セットまで対象に入り、新生活前の買い置き計画を立てやすい構成になっています。

JAタウン「北海道ショップホクレン年度末大決算セールキャンペーン」

キャンペーン期間：2026年2月13日〜3月中旬割引内容：クーポン利用で対象商品20％OFF対象ショップ：JAタウン「ホクレン」取扱商品数：800品以上

JAタウンは、全国のJAが育てた旬の農畜産物を産地直送で届ける通販サイトです。

同サイト内の「ホクレン」は、北海道産の生鮮品と北海道原料の加工品を幅広くそろえる専門ショップです。

今回のセールでは、定番食材に加えて予約商品まで対象に入るため、季節の切り替え時期に使いやすい企画です。

精米と乳製品の定番ストックを組みやすい構成

ゆめぴりか：5kg×2袋よつ葉バター：450g×3

主食と調理用バターを同時に押さえられる組み合わせは、日々の食卓準備を安定させやすい内容です。

北海道米「ゆめぴりか」は食味ランキングで特A受賞を重ねてきた品種として知られ、粘りと甘みのバランスが魅力です。

海鮮の数量限定セットはシーン別に選びやすい

生おおずわいがにしゃぶしゃぶ：500gたらばとずわいのかに鍋：2種のかに入り

しゃぶしゃぶ向けと鍋向けで用途が分かれているため、平日用と週末用を分けて選びやすいラインアップです。

冷凍加工済みの海鮮セットは下ごしらえの手間を抑えやすく、忙しい日の時短調理にもなじみます。

かに鍋セットは具材量が明確で献立計画に使いやすい

生ずわいがに：200g生たらばがに：120gうどん：250g寄せ鍋のたれ：50g×2

内容量が細かく示されているため、人数に合わせた追加食材の判断がしやすい設計です。

鍋の締めまでセットに入っている点は、買い物回数を減らしたい時期に実用性が高いポイントです。

北の寄せ鍋は11種具材で主菜から締めまで完結

具材数：11種ラーメン（生めん）：110g特製あわせ味噌鍋スープ：140g

海鮮と肉を組み合わせた11種構成なので、食感と味の変化を一鍋で楽しみやすい内容です。

醤油味から合わせ味噌スープへの味変ができる設計は、最後まで飽きにくい食卓づくりにつながります☆

季節の変わり目は、冷蔵庫と冷凍庫を計画的に満たせるキャンペーンが家計管理の助けになります。

北海道の定番食材と限定海鮮を同時に選べる今回の企画は、まとめ買いの満足度を上げやすい内容です。

北海道食材を新生活前にまとめ買いしやすい！

JAタウン「北海道ショップホクレン年度末大決算セールキャンペーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. セール期間はいつまでですか。

2026年2月13日から3月中旬までです。

Q. 割引率はどのくらいですか。

クーポン利用で対象商品が20％OFFになります。

Q. ホクレンショップではどれくらいの商品を扱っていますか。

精米や野菜、乳製品などを含めて800品以上です。

