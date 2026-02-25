思春期前の身だしなみ課題を家庭で具体化できる！SHIKIEN「小学校高学年の口元ケア意識調査データ」
新学期前は、髪型や服装だけでなく口元の清潔感も気になり始めるタイミングです。
小学校高学年になると子どもの自立が進む一方で、身だしなみの客観視はまだ揺れやすい時期でもあります。
2026年2月に実施された保護者720名調査では、家庭で見落としやすい口元ケアの実態が数字で見えてきました。
SHIKIEN「小学校高学年の口元ケア意識調査データ」
調査時期：2026年2月調査対象：小学校高学年の子どもを持つ保護者720名年代内訳：30代180名・40代300名・50代240名「特に気になるところはない」回答：258名
SHIKIENは、舌ブラシW-1シリーズの開発・製造・販売を手がける口腔ケアメーカーです。
同社は口腔ケアの啓発活動を継続しながら、家庭で実践しやすいケア情報の発信にも取り組んでいます。
今回の調査は、思春期前の子どもの身だしなみを家庭でどう支えるかを可視化した内容です。
保護者が気になる身だしなみ項目の優先順位
1位：髪型や寝ぐせ2位：服装や全体の清潔感3位：口元・口臭
上位3項目は見た目の第一印象に直結しやすく、クラス替え時期の不安が反映された結果です。
口元が3位に入ったことで、歯だけでなく舌を含む口腔ケアまで家庭で意識され始めている流れが読み取れます。
子どもの自己認識と保護者認識のギャップ
「とても意識している」：13.9％「少し意識している」：37.5％「あまり意識していない」：25.8％「まったく意識していない」：22.8％
意識している層は51.4％、意識していない層は48.6％で、ほぼ拮抗する結果となっています。
本人は気にしているつもりでもケア行動に結びつかないケースがあり、家庭での声かけ設計が重要になります。
食べ方の課題と口元ケアの実行ハードル
「特に気になることはない」回答：約3割「良いと思うが、まだ始めていない」：32.1％「必要だと思うが、少しハードルを感じる」：26.1％「わからない」：22.6％
食事面では「あまり噛まずに食べる」などの課題感が半数以上にのぼり、口元ケアと食習慣がつながる構図が見えます。
舌ケアの必要性を感じながら未実施の家庭が多く、習慣化の最初の一歩をどう作るかが課題になっています。
家庭で始める舌ケア製品の選択肢
子ども用希望小売価格：638円（税込）大人用希望小売価格：638円（税込）子ども用カラー数：2色大人用カラー数：4色
調査とあわせて、子ども用「舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM for Kids」と大人用モデルが案内されています。
親子で同じケア習慣をそろえると、声かけだけで終わらず行動に移しやすい点が実用的です☆
身だしなみの課題は、見た目・食習慣・口元ケアが連動して表れます。
数字を起点に家庭内ルールを整えると、新学期前の準備を具体化しやすくなります。
思春期前の身だしなみ課題を家庭で具体化できる！
SHIKIEN「小学校高学年の口元ケア意識調査データ」の紹介でした。
よくある質問
Q. 今回の調査は何人を対象に実施されましたか。
小学校高学年の子どもを持つ保護者720名です。
Q. 保護者が最も気にしている身だしなみ項目は何ですか。
1位は「髪型や寝ぐせ」です。
Q. 舌ブラシを使った舌ケアについて、最も多い回答は何でしたか。
「良いと思うが、まだ始めていない」が32.1％で最多でした。
