和の香りがふわり広がる新ドリップ体験！キャラバンコーヒー「フレーバードリップバッグコーヒー柚子・抹茶」
柚子と抹茶の香りをまとった新作ドリップバッグが、キャラバンコーヒーから登場します！
コーヒーの香ばしさに和のニュアンスを重ねた設計なので、いつもの一杯に軽やかな変化をつくりやすい仕上がりです。
2026年2月24日から直営店とオンラインショップで販売が始まり、日常用にもギフト用にも選びやすい導線になっています。
キャラバンコーヒー「フレーバードリップバッグコーヒー（柚子）／（抹茶）」
発売日：2026年2月24日販売価格：226円（税込）内容量：1袋（10g）販売チャネル：キャラバンコーヒー直営店／公式オンラインショップ
キャラバンコーヒーは、1928年に横浜馬車道で創業したコーヒーブランドです。
ユニマットライフのキャラバン事業部では、コーヒー豆の輸入と焙煎と加工と販売を軸に、カフェ展開まで一貫して手がけています。
今回の新作は、アラビカ100%コーヒーに「柚子」と「抹茶」の香りを重ね、和の余韻を気軽に楽しめるドリップバッグとして企画されています。
フレーバードリップバッグコーヒー（柚子）
フレーバー：柚子
柚子はフレッシュな柑橘香が立ちやすく、抽出した瞬間からカップ周りに明るい香りが広がる設計です。
朝の切り替え時間や食後のリフレッシュに合わせると、コーヒーのコクに軽快さを足しやすくなります。
フレーバードリップバッグコーヒー（抹茶）
フレーバー：抹茶
抹茶フレーバーは穏やかな深みとまろやかさが中心で、香ばしいコーヒーと重なったときの落ち着いた余韻が印象的です。
甘い焼き菓子と合わせると、香りの層が整いやすく午後のブレイクにも取り入れやすい一杯になります。
アラビカ100%を生かした和フレーバー設計
コーヒー豆：アラビカ100%生豆生産国名：ベトナム原材料：コーヒー豆／香料
ベースのコーヒー設計を明確にしたうえで和の香りを重ねているため、フレーバーだけが先に立ちにくいバランス感が特長です。
軽食と合わせる日にも単体で香りを楽しむ日にも使い分けしやすく、毎日の定番に組み込みやすい商品になっています☆
和素材のニュアンスをコーヒーで楽しめる設計は、いつものドリップ習慣に季節感を足したいときに相性のよい選択肢です。
価格と内容量がシンプルなので、まず1袋から試して好みを見つけやすい点も魅力です。
和の香りがふわり広がる新ドリップ体験！
キャラバンコーヒー「フレーバードリップバッグコーヒー柚子・抹茶」の紹介でした。
