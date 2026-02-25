『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』完成披露 豪華キャスト16人が大集結 山崎賢人が宣言「集大成です！」
映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』（3月13日公開）の完成披露舞台あいさつが25日に都内で開催された。
【集合ショット】カッコイイ⋯大集結した山崎賢人＆山田杏奈＆眞栄田郷敦ら
映画第1弾〜連続ドラマ、そして本作と、日露戦争でめざましい武功をあげて“不死身の杉元”と呼ばれる元兵士の杉元佐一を演じた山崎賢人（※崎＝たつさき）を筆頭に、山田杏奈、眞栄田郷敦、矢本悠馬、玉木宏、舘ひろし、大谷亮平、工藤阿須加、柳俊太郎（※柳＝旧字体）、稲葉友、北村一輝、池内博之、高橋メアリージュン、和田聰宏、杉本哲太、井浦新と豪華キャスト、そして片桐健滋監督が大集結した。
山崎は「とにかくパワーアップしてります。スタッフ、キャストが原作に愛とリスペクトを持って『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』ができました」と話す。「今までの映画、ドラマはこのためにあったと言えるぐらい『ゴールデンカムイ』の集大成になっています。アクションもあり、コメディもあり、グルメもあり、歴史ロマンもある。全てが闇鍋ウエスタンのように詰まった『ゴールデンカムイ』を楽しんでください！」と宣言していた。
本作は、野田サトル氏による同名漫画（集英社ヤングジャンプ コミックス）の実写化シリーズ最新作。映画『ゴールデンカムイ』、続編ドラマ『連続ドラマＷ ゴールデンカムイ −北海道刺青囚人争奪編−』に続き、原作の第一部・完結編ともいえるエピソードが描かれる。
