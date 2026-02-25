RIP SLYME・SU、カメラが回っていないときに号泣 自身にツッコミ「もう更年期じゃん」
RIP SLYMEのSUは25日、都内で開催されたライブ＆ドキュメンタリー映画『RIP SLYME THE MOVIE -25th ANNIVERSARY GREATEST MEMORY-』の舞台あいさつに登壇。同グループのILMARIも参加しており、カメラが回っていなかったときに号泣したことを暴露された。
【写真】たのしそう！大きく手を振りかぶって樽をわるSU＆ILMARIら
昨年4月からメジャーデビュー25周年の記念日である3月22日まで、期間限定で5人体制での活動を再開したRIP SLYME。25周年＆活動休止前のラストライブ『GREATEST LIVE』の“前夜祭”となるライブ＆ドキュメンタリー映画が3月に公開される。
SUはイベントが始まってすぐ、「SUという役をやらせていただきました」とあいさつして会場の笑いを誘った。続けて「金井監督のおかげで僕らの25年の人生の集大成みたいなのを作っていただいて…」話すと、ともに登壇していた金井紘監督から「人生の？早いですね」とツッコミを受けつつも「何回も見返したいと思える映画」と作品の魅力を語った。
作品には感傷的になる場面や素の部分も映し出されているという話題になるとILMARIがSUに、「泣いてたもんね」と撮影の裏側を明かした。「なんで泣いてたの？」とILMARIが尋ねるものの、本人は「なんでだろ」と涙の理由は覚えていない様子。カメラは回っていない時に泣き出したことに気が付いたILMARIが、携帯で15秒ほど撮ったという。
メンバー5人でご飯を食べている時に、急に泣き出したというSU。思わず「更年期じゃん」と自身にツッコミを入れ、会場を沸かした。
映画には再集結後のライブパフォーマンスやバックステージの様子に加え、ファンにとっても思い出深い過去のライブパフォーマンス映像、映画のためだけに敢行された5人での「初詣旅行」、そして所縁のある人々が語るRIP SLYMEについてのインタビューなどが盛り込まれている。
作品は3月6日から2週間上映される。
