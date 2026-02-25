高市総理大臣が、今月の衆議院選挙で当選した自民党議員全員にカタログギフトを配っていたことが分かりました。

県関係で当選した議員5人はカタログギフトを受け取ったのでしょうか。



高市総理大臣

「今回の大変厳しい選挙を経て、当選したことへのねぎらいの気持ちも込め、今後の議員としての活動に役立てていただきたいと考え、奈良県第2選挙区支部として品物を寄付したものでございます。1人分約3万円で、合計315人分になります」





高市総理は、カタログギフトは、総額950万円相当にのぼると明らかにしました。KNBは今回の衆院選で当選した県関係の自民党議員5人に受け取ったかを尋ねました。富山1区の中田宏議員は「事務所に届いており受け取った」とした一方「中身は確認していない」と答えました。富山2区の上田英俊議員は、「お祝いとして、これまでの関係性から受け取った」としました。富山3区の橘慶一郎議員は「これまでのつきあいの延長線上と受け止めて受け取った」としました。比例代表で当選した田畑裕明議員は「一つの通過儀礼の範疇と理解し、感謝の気持ちで受け取った」としました。同じく比例代表で当選した古井康介議員は「届いたことは事実です」とし、県関係の自民党議員5人全員、受け取っていたことが分かりました。高市総理は、法令上問題ないとの認識を示しています。ただ県連の幹部からは「わざわざお祝いを出さなくてもいいのでは」と冷めた声も出ています。