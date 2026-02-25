県の新年度予算案から富山が歩む未来を検証するシリーズ「富山の明日へ」。

2回目のきょうは、人口減少が深刻な中でも行政サービスを持続可能とするために、新たに始める取り組みについて神林記者がお伝えします。



魚津市が所有する道路管理のパトロールカー。



魚津市職員

「1週間に1回 水曜の午後にパトロールするんですよ。ただ市民の通報は曜日関係なくいきますので、その都度パトロールじゃなくて現場に向かって適宜対応する」





道路の傷んだところは補修もします。水で固まるアスファルトをまいて穴をふさいでいきます。作業員「けっこうありますね、30か所以上はありますね。大きさにもよりますけど」ただパトロールするのは、市が管理する「市道」のみ。国道や県道は国と県がそれぞれ管理していますが、市内には管理者が入り混じる道路も少なくありません。市職員「こちらは県道と市道が1つの道路、直線道路において管理が別々になっている現場なんですけど」この道路、左へ続く道は県道ですが、直進すると市道、奥に進むと再び県道となります。市職員「別々に管理をしていました。それが今回連携をさせてもらって、同じ受託者の方が管理しやすくなる」インフラ管理の「縦割り」が続く中、魚津市は県に呼びかけ、新年度に道路の一部で共同管理を始めます。この取り組みは、国が推進する「群マネ＝地域インフラ群再生戦略マネジメント」というもので、これまでインフラ管理は県と市町村が別々にしていましたが、一緒にまとめていこうという仕組みです。県では初めての導入で、魚津市は、市道、およそ1割にあたる39キロを県と同じ業者に管理を委託する予定です。市職員「特にパトロールとか維持補修する中で、効率的になると思っています」ほかにも道路沿いの草刈りや街路樹のせん定など、業務は多岐にわたります。業務員「結構重たいもの持ったり、作業したりすると、指とか痛くなったりとか肩とか腰とか痛くなったりするものですから」職員の高齢化が進み、なり手不足が懸念されていることも導入の背景にあります。魚津市建設課 前屋欽一係長「令和6年に建設課職員1人減になってですね、あと業務員が3名いるんですけども、その人たちも50歳後半で、まあ近い将来、退職が見込まれる。確実に職員が減るだろうということが見込まれています」魚津市の担当者は、道路以外でも県との共同管理を広げていきたいと期待を寄せています。魚津市建設課 前屋欽一係長「例えば下水道とか水道とかそういったインフラを1つのまとまったインフラ群としてですね、見て連携していくということはありなんじゃないかなと思います」人手不足は、県や市町村など行政でも待ったなしです。新田知事（去年５月）「我々行政サービスの担い手も減少が見込まれているわけではございますが、人的、財政的な資源が限られている現状を踏まえ、それぞれの立場から忌憚のない意見をいただけたら」職員の数は県・市町村ともに、この30年でおよそ3000人、2割程度減りました。採用倍率も低迷していて、特に土木など技術職の確保が難しくなっています。「行政サービス」の水準はこのまま維持できるのか。県は、新年度、行政サービスを持続可能とするための様々な施策に着手します。物価高騰が続く中、美術館など県施設の使用料を一斉に値上げする方針です。また、将来のメンテナンスに備えた基金を創設し、新年度予算案に63億5000万円を充てています。「行政サービス」の水準をどこまで維持するのか。すでに県内の市町村では公共施設を長期的に5割に削減する計画を進めているところもあります。県にはこれまで以上に効率化と取捨選択の決断が迫られています。シリーズあすは、富山地方鉄道・鉄道線への今後の支援に関してお伝えします。