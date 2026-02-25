スタジオには気象予報士の平島さんです。

きょうは、うれしい春の話題が届きましたね。



今年4回目となるサクラの開花予想が発表されました。

気になる富山の最新予想を見ていきましょう。



ウェザーニュースによりますと、富山市の今年のサクラの開花予想は4月2日。

去年と同じで、平年より1日早い見込みです。

3月の気温が当初より低めの予想となり、開花予想は、前回よりやや遅くなりました。

ただ4月に入ると平年より気温が高くなる見込みで、開花から5日ほどで満開を迎えると予想されています。

満開は4月7日の見込みです。





咲き始めると、あっという間ですね。実際の「開花日」は毎年、富山地方気象台が発表しますが、これは富山市石坂の気象台にある標本木が基準になっています。気象台の職員が5、6輪の花が咲いたのを見て判断します。ただ、この標本木より例年、2日から3日ほど早く咲き始める傾向にあるのが、県内屈指の桜の名所松川べりの桜です。ウェザーニュースでは、松川べりの開花は来月30日と予想しています。全国的なサクラ開花予想はどうなってますか。西日本と東日本は平年並み、北日本は平年よりかなり早い開花となる予想です。開花トップは来月22日の東京で、23日には、福岡と続く見込みです。そしてサクラ前線は、4月下旬に北海道まで進む見込みです。サクラの開花、待ち遠しいですね。そうですね。この先の気温の変化によって、開花のタイミングが前後する可能性もあります。今後もエブリィでは、サクラの開花予想の最新情報をお伝えしていきます。