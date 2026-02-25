◇練習試合 ロッテ1―6オリックス（2026年2月25日 SOKKEN）

地元・宮崎県出身の広池が9回に登板、1回を無安打無失点に抑えた。先頭の山中には遊ゴロ失で出塁を許したが、続く広岡を二ゴロ併殺に仕留め、最後は6回に勝ち越し2ランを放った森友を151キロの直球で遊飛に打ち取った。

大卒2年目の右腕は「まっすぐ（のスピード）もですけど、コントロール、制球のほうを結構意識して取り組んできているんで。その面もだいぶ狙ったところに行きだして投げられているかなと、今日は感じました」と手応え。球界を代表する打者で森友を力でねじ伏せたことには「自信になります」と笑顔を見せた。

8回に登板した横山は1回を3者凡退に抑えたが、6回に登板した坂本が2安打3四球で4失点、7回に投げた鈴木が2安打1四球で1失点と救援陣が不安定な結果。サブロー監督は「この時期やから、まだ許されるけど。ピリッとしないっすよね。疲れなのか、中だるみかな？まあまあ、こういう波があって、それのピークを開幕に合わせてくれたらいい」としたが、「でも、競争なんで。あまりダメだとファームに行ってもらうこともある」とも話した。