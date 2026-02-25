日本スケート連盟が２５日、公式ＳＮＳでミラノ・コルティナ五輪からの帰国の様子を投稿した。日本スケート連盟はフィギュアスケート、スピードスケート、ショートトラックを統括している。

「帰国の様子です」「＃ｔｅａｍｊａｐａｎ ＃ＭｉｌａｎｏＣｏｒｔｉｎａ２０２６」とエコノミー席での機内の様子をアップした。日本選手団の公式ジャージ姿の人たちが大勢写っており、頭上の荷物棚に荷物を入れたりしている。比較的、真ん中の席は空いているようだ。

この投稿には「おかえりなさい♥」「驚きです。エコノミーなんですね」「エコノミーだったのですね 長旅お疲れ様でした」「皆さん一緒に帰国されたんですね！長時間お疲れ様でございました」「みんなビジネスを用意してあげて欲しかったなぁ」「エコノミー！？」「誰か富豪がバーンッと払ってチャーター乗せてあげて」「チャーターでもいいくらい」「メダリストだけビジネスにしたらそれはそれで文句出そうだよね」「ビジネスクラスでも良くない？？と思う」など多くの声が寄せられる反響となっている。