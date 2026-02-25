Á°Îóº¸¤«¤éÊÒ¶Í·ò¼¢´ÆÆÄ¡¢°æ±º¿·¡¢âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡¢¶ÌÌÚ¹¨¡¢»³ùõ¸­¿Í¡¢»³ÅÄ°ÉÆà¡¢´Ü¤Ò¤í¤·¡¢ÌðËÜÍªÇÏ¡¢ËÌÂ¼°ìµ±¡¢¸åÎóº¸¤«¤éÏÂÅÄæâ¹¨¡¢°ðÍÕÍ§¡¢úË½ÓÂÀÏº¡¢¹©Æ£°¤¿Ü²Ã¡¢ÂçÃ«Î¼Ê¿¡¢¹â¶¶¥á¥¢¥ê¡¼¥¸¥å¥ó¡¢ÃÓÆâÇîÇ·¡¢¿ùËÜÅ¯ÂÀ¡Ê»£±Æ¡¦ÁýÅÄ±Ù¼Â¡Ë

ÇÐÍ¥´Ü¤Ò¤í¤·¡Ê75¡Ë¤¬25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢±Ç²è¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡¡ÌÖÁö´Æ¹ö½±·âÊÔ¡×¡ÊÊÒ¶Í·ò¼¢´ÆÆÄ¡¢3·î13Æü¸ø³«¡Ë¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë¡¢¼ç±é¤Î»³ùõ¸­¿Í¤é¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£

ÌÀ¼£Ëö´ü¤ÎËÌ³¤Æ»¤òÉñÂæ¤Ë¡¢°ì³ÍÀé¶â¤òÁÀ¤¦¸ÄÀ­Åª¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤ò·«¤ê¹­¤²¤ë¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡£

ÅÚÊýºÐ»°¤ò±é¤¸¤¿´Ü¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢´üÂÔ°Ê¾å¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£

ËÌÂ¼°ìµ±¡Ê56¡Ë¤Ï´Ü¤È¶¦±é¤Ç¤­¤ë¤ÈÊ¬¤«¤ê½Ð±é¤ò·è¤á¤¿¤½¤¦¡£¹â¹»À¸¤Î¤³¤í¤Ï¥¢¥à¥é¡¼¡Ê¡á°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤Þ¤Í¤ë¿Í¡¹¡Ë¤Ê¤é¤Ì¡É´Ü¥é¡¼¡É¤È¤·¤Æ¡¢´Ü¤Î¤Þ¤Í¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£

ËÌÂ¼¤Ï¡Ö´Ü¤µ¤ó¤ÈÎ©¤Á²ó¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢Áê¼ê¤¬¤Ç¤­¤ë¤ÈÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»£±ÆÃæ¤Ï´Ü¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤ä¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð´Ü¤Ò¤í¤·¡¢¤Ã¤ÆËè²ó´¶Æ°¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢´Ü¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¡ÖËÌÂ¼·¯¤Ï¤¹¤Ð¤é¤·¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¤Û¤«¡¢»³ÅÄ°ÉÆà¡¢âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡¢ÌðËÜÍªÇÏ¡¢ÂçÃ«Î¼Ê¿¡¢¹©Æ£°¤¿Ü²Ã¡¢úË½ÓÂÀÏº¡¢°ðÍÕÍ§¡¢ÃÓÆâÇîÇ·¡¢¹â¶¶¥á¥¢¥ê¡¼¥¸¥å¥ó¡¢ÏÂÅÄæâ¹¨¡¢¿ùËÜÅ¯ÂÀ¡¢°æ±º¿·¡¢¶ÌÌÚ¹¨¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£