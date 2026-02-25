「ジーニッシュマニキュア」から、“Lumière Whisper（陽だまりの囁き）”をテーマにした春コレクションが、3月11日（水）より公式オンラインショップおよび全国のバラエティストアにて発売となる。

■陽だまりのようなぬくもりを指先に

今季のテーマは『Lumière Whisper（リュミエールウィスパー）』。季節の変わり目をそっと感じるような、柔らかな陽光とそよ風のぬくもりを表現したコレクションとなる。

肌なじみの良いカラーに繊細なラメを散りばめ、さりげない輝きと存在感を演出。ピンク、グレージュ、ブルーの新3色展開で、手元を見るたびに心がほどけるような余韻を叶える春ネイルが登場となった。

■商品情報

株式会社 コスメ・デ・ボーテ

ジーニッシュマニキュア8mL 1,210円（税込）

No.154 MIMI（ミミ）じゅわっと色づくうるつやチークピンク

No.155 WHISPER（ウィスパー）宝石級のきらめきを放つジュエルグレージュ

No.156 MON REVE（モンレーヴ）うっとりまどろむように輝くダスティブルー