元野良犬のわんちゃんの遺伝子検査結果が意外だったと、再生回数35万回を突破する話題となっています。投稿を見た人からは、「かわいいお顔♡」「犬種によってなりやすい病気や怪我を知れるのがいいですね」と感想が寄せられることに。はたして、わんちゃんの犬種の正体は…？
元野良犬のサイガくんの遺伝子検査をしてみることに
TikTokアカウント『ミラとサイガ』に、わんちゃんの犬種遺伝子検査の結果が投稿されて注目を集めています。
今回検査をすることになったのは、まるでシェパードのようなトライカラーがかっこいいサイガくん。サイガくんは元野良犬だったそうで、犬種は不明なのだそう。そこで飼い主さんは、どんなわんちゃんの遺伝子が受け継がれているのか調べられる『遺伝子検査キット』を試してみることにしたといいます。
検査の方法はとても簡単で、わんちゃんの頬に綿棒状の道具をこすりつけ、優しく細胞を採取するのだそう。サイガくんは、採取道具を口に入れられるとほんの少しのけぞったものの、とてもお利口に協力してくれたといいます。
サイガくんの犬種は…
そうして、無事細胞の採取が完了。遺伝子検査をしてくれる機関にサイガくんの細胞を送ります。
そして数週間後、遺伝子検査の結果が書かれたデータに書かれていたサイガくんの犬種は…『柴犬』『珍島犬』『ブラジリアンテリア』『日本スピッツ』『四国犬』『甲斐犬』などがミックスされたものだったとのこと！その中でも特に割合を占めていたのは、40％の『柴犬』。
サイガくんのシュッとしたお顔立ちとトライカラーは、柴犬ゆずりだったようです。
この結果を見た人からは、「シェパード入ってるかと思った」「甲斐犬の感じしてました」といった感想が寄せられることに。また、飼い主さんも「9割が和犬の血で、他人に懐かないことに納得しました」とサイガくんの性格にしっくりきたと話しています。
『珍島犬』も入っていたサイガくん
そんなサイガくんの遺伝子検査の結果を見た人の間では、『珍島犬』という犬種が話題にあがることに。珍島犬というのは韓国原産の犬種で、柴犬や四国犬などの和犬と同じルーツを持っているのだそう。飼い主さんに忠実で、家族にはとても深い愛情を見せてくれるわんちゃんなのだとか。
そんなたくさんのわんちゃんの血を受け継いで生まれてきたサイガくん。先祖のわんちゃんたちの物語と、飼い主さんと出会えた奇跡が重なって今のサイガくんがいると考えると、命の尊さを感じずにはいられません。
サイガくんの遺伝子検査の結果には、「ほぼ和犬でしたね」「珍島犬ってあまり知られてないけどめっちゃ可愛いんですよね」「我が家の愛犬も雑種なので調べてみたいです！」と、たくさんの感想が寄せられることに。
TikTokアカウント『ミラとサイガ』では、そんなサイガくんと家族たちの幸せいっぱいな日常が投稿されています。
