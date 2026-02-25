帰宅したパパに駆け寄り、嬉しそうに抱きつく娘さん。すると隣で見ていたワンコがある行動に…？何気ない日常が宝物だと気づかせてくれる『おかえりなさい』の光景がSNSで話題です。投稿には「幸せを絵に描いたよう」「可愛すぎ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：パパが帰宅すると『小さな女の子と犬』が駆け寄って…絵に描いたような『幸せすぎる光景』】

パパの帰宅におかえりなさい！

Instagramアカウント「maruo_papa929」に投稿されたのは、パパと娘さん、そしてフレンチブルドッグの「丸男」くんのほっこり温かなワンシーン。

この日、帰宅したパパが笑顔で手を広げると、そこに飛び込んできたのは娘さん。一生懸命にトテトテと歩き、しゃがみこんだパパの腕の中へ…！なんとも微笑ましい帰宅の一コマに思わず頬が緩んでしまいます。

わんこもパパの元へ…！

そんな二人の様子を横で見ていた丸男くん。ゆっくりと起き上がったかと思うと、一歩二歩…パパの元へ歩いていったそう。マイペースなシニアの丸男くんが、お出迎えをしたことに投稿者さんも驚いたといいます。

パパと娘さんの再会を同じ気持ちで喜び、『ボクも！』と撫でてほしかったのかも…そんな丸男くんの気持ちを思うとほっこりしますね。

パパにおかえりをした娘さんは満足してその場を離れますが、丸男くんはパパにべったりだったそう。血のつながりを超えた「家族」の確かな愛が詰まった「おかえりなさい」は、多くの人の心をあたたかくさせたのでした。

この投稿には「なんだこの幸せの光景は」「丸男お兄ちゃんも甘えてる♡」などのコメントが寄せられています。パパの帰宅という同じ喜びを分かち合った可愛いふたりなのでした。

散歩を巡る微笑ましい攻防戦♡

生まれたときからそばにいる丸男くんが大好きな娘さん。この日、保育園から帰ってきた娘さんは、ソファで寛ぐ丸男くんの元へ。まずは一番に『ただいま！』を言う相手なのでしょう。

そして『散歩に行こうよ～』とお誘いしますが、乗り気ではない様子の丸男くん。再三のお誘いにもまったく動こうとしなかったとか。そんな丸男くんに顔を寄せてにっこり笑顔を見せる娘さん。『行こう！』『行かないよ～』そんな散歩を巡る攻防戦…何気ない日常の一コマも大事な宝物ですね。

Instagramアカウント「maruo_papa929」には、丸男くんと娘さんの微笑ましい日々が紹介されています。ぜひ癒されに覗いてみてくださいね♪

写真・動画提供：Instagramアカウント「maruo_papa929」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております