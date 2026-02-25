実業家でモデルの紗栄子が2月24日、自身のYouTubeチャンネルを更新。数えきれないほど所有するリップの中から、2025年のトップ5を紹介する動画を公開した。

紗栄子の目の前にずらりと並んだリップは全36種類。これらは2025年によく使っていた“一軍”のアイテムたちだそうで、今回はその中から使用頻度が高かったトップ5を厳選して紹介するという企画だ。概要欄にはタイムスタンプとともにアイテム名が列挙されており、視聴者に親切な動画となっている。

どれもお気に入りのため、5本に絞り込むのが大変だ。苦悶のっ表情を浮かべながら熟考した紗栄子は、まず第2位としてUIQの「バイオームバリアメルティングモイスチャーリップバーム」をピックアップ。ナチュラルな色付き＆軽い付け心地で、すっぴんでいたい日に程よい血色感を出してくれるため、例えば、家に友人を招く上で「元気さを足したいな」というときに重宝しているという。ファッションや気分でコーラル系、レッド系の2色を使い分けているとのことだった。各アイテム、説明が細かやで特徴や使用するシーンがわかりやすい。

詳しくは動画を実際にチェックしてもらうとして、気になる1位にはGUCCIの「ルージュ ア レーヴル リキッドマット308」が選ばれた。「2日に1回は使っていた」という圧倒的にな使用頻度で、リップとしてはもちろん、出先でチークが落ちてきたときにも使える万能さがお気に入りの理由のようだ。この動画でつけているのもこのリップで、「大人っぽいカラーで統一感のあるメイクができる」という評価に説得力がある。紗栄子は「デートのときにはこれを塗りたい。良い女になれる！」と太鼓判を押していた。

実業家でもある紗栄子のアイテム紹介動画はいつも評判だ。今回の動画にも「プレゼンうますぎて全部欲しくなりました」「春夏バージョンもいつか教えていただきたい」などのコメントが寄せられていた。

（文＝向原康太）