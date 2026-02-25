「クラブは彼を潰そうとしている」マドリーで出番減少…18歳FWの現状に古巣レジェンドが苦言「下位チームに移籍することになる」
アルゼンチン代表フランコ・マスタントゥオーノのレアル・マドリーでの扱いに古巣OBが苦言を呈している。
18歳FWは昨年の夏にリーベル・プレートからマドリーに移籍。今季はここまでの公式戦22試合に出場している。シャビ・アロンソ前監督のもとではコンスタントに先発していた一方で、アルバロ・アルベロア新監督が就任して以降はプレータイムが減少。直近の３試合で出番がない。
スペイン大手紙『AS』によると、そんなマスタントゥオーノの現状をリーベル・プレートの英雄ノルベルト・アロンソ氏が「マドリーは彼を潰そうとしている」と問題視する。
「この若者は下位チームに移籍することになると思う。その後、おそらくマドリーに戻るかもしれないが、まずはマドリーにふさわしい選手であることを証明しなければならない」
また、アロンソ氏はマドリーのシステムが問題になっているとの見方も示しており、「リーベルでは、彼はよく右サイドでプレーしていた。しかし今、相手はもう何をするか分かっている。『中央に切り込んでシュートを打つだろう』とね」と述べている。
アルゼンチンの若き逸材はこの状況を変えられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…
18歳FWは昨年の夏にリーベル・プレートからマドリーに移籍。今季はここまでの公式戦22試合に出場している。シャビ・アロンソ前監督のもとではコンスタントに先発していた一方で、アルバロ・アルベロア新監督が就任して以降はプレータイムが減少。直近の３試合で出番がない。
「この若者は下位チームに移籍することになると思う。その後、おそらくマドリーに戻るかもしれないが、まずはマドリーにふさわしい選手であることを証明しなければならない」
また、アロンソ氏はマドリーのシステムが問題になっているとの見方も示しており、「リーベルでは、彼はよく右サイドでプレーしていた。しかし今、相手はもう何をするか分かっている。『中央に切り込んでシュートを打つだろう』とね」と述べている。
アルゼンチンの若き逸材はこの状況を変えられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…