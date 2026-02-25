「もはやスランプじゃない」29→現在４…“別人”大エースの態度に元英代表監督がウンザリ「まるで赤ん坊だ」
リバプールの大エース、モハメド・サラーの不振が長引いている。
現在33歳のエジプト代表FWは昨季、プレミアリーグ最多の29得点を挙げて、優勝に大きく貢献した。全盛期と言える活躍で見事MVPに輝いたが、今季はここまでわずか４得点のみ。アフリカ・ネーションズカップ参戦のため、しばらくリバプールから離れていたこともあり、11月１日を最後に約４か月もリーグ戦でネットを揺らせていない。
公式戦全体でも見ても違いは明らかだ。前年の34得点に対し、７得点に留まっている。
守備意識の低さや監督批判をした問題もあり、批判が集まるなか、サム・アラダイス氏もずばり言及した。英紙『Daily Mail』によれば、わずか２か月とはいえ、イングランド代表で監督を務めた経験も持つ同氏は、次のように語った。
「モハメド・サラーは覚悟を決めて腰を据え、確実に得点を重ねるべきだ。得点できず交代させられるのは自分の責任なのに、（監督である）アルネ・スロットのせいにするな。得点もチャンスも作れないのに交代させられてがっかりするなんてありえない。もはや一時的なスランプではなくシーズン全体に及んでいる。何らかのメンタルブロックがあるようだ。リバプールにとっても彼自身にとっても懸念材料だ」
“ビッグ・サム”の愛称で知られる71歳は、その態度がよほど気に食わないようだ。
「ピッチ上で不満を露わにするのはやめるべきだ。監督室に直接訴えに行け。人前でやるな。まるでビッグベイビーだ」
このままでは、2017年夏に加入以来続いているプレミアリーグでの二桁得点も途切れてしまう。赤ん坊呼ばわりされてしまったスターは、今季の残り３か月で名誉を挽回できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
