●あす26日(木)は晴れ間多く暖かさ増す スギ花粉“極めて多い”

●花粉飛散シーズンは最盛期 この先も晴れる日は大量飛散に注意

●天気は周期変化 金曜日は日中に本降り 週末は回復も来週前半は再びぐずつく

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝





昨夜～今朝にかけては本降りの雨が続いた県内。降った雨の量は山口県内では多い所では60ミリを超え、久々のまとまった雨、潤いの雨にもなりました。

雨を降らせた雲は日中は東に去ったものの、まだ低い雲が残りやすい状態が続いた県内でしたが、朝鮮半島付近の晴天のエリアが西日本に迫りつつあります。このあと、あす26日(木)にかけては、県内でも日ざし十分の陽気がやってくる見込みです。





しかし雨のあと、天気が回復すると注意が必要なものにスギ花粉があります。あす26日(木)は、日ざしが届くと日中は暖かさも増し、最高気温は20度に迫る所も。晴れて気温が上がり、雨上がりの天気回復。さらに沿岸部中心に引き続き少し強い風が吹くこともあり、花粉が多く飛散しやすい3つの気象条件が揃うことで、暖かさ増す日中を中心にスギ花粉が大量飛散のおそれがあります。





あす26日(木)の県内は各エリア、花粉飛散は5段階の最上級ランク、「極めて多い」となる見通しです。

また、この先、天気は小刻みに変わって、雨が降る時は花粉の飛散が多少抑えられることもありますが、晴れればすかさず大量飛散…という状況が続く見通しです。目先のところ、今週末の土日も極めて多い飛散と見込まれます。



もう花粉飛散のシーズンは最盛期を迎えている、と捉えて、十分気を付けた生活の意識を高めていきましょう。

洗濯物の外干しは控え、外出の際は花粉を身体に入れない対策をより入念に行ったり、花粉症でない方も花粉を家に持ち込まない心がけなどで、花粉症の家族の方に配慮をお願いします。





あす26日(木)は、多少雲は残りやすいものの、日中を中心に日ざしが届く時間も十分あり、最高気温は多くの所で15度以上…20度に迫る所もあるなど、一段と春本番の暖かさになる見込みです。ただし暖かさが増すほど、スギ花粉の大量飛散が心配です。





あす26日(木)、スギ花粉の飛散は最上級のランク「極めて多い」見通しです。

日ざしの下で洗濯物を干したいところですが、花粉シーズン最盛期の中では、できれば控えておいた方がよさそうです。





天気はこの先、小刻みに変わり、金曜日は日中から再び本降りの雨。週末は天気は回復するものの、来週初めもまたぐずつく見通しです。しばらくは季節先取りの暖かさの日々で、雨が降らなければスギ花粉の大量飛散にも要注意のシーズン…今週末の晴れ間でも、お出かけには花粉対策を入念に行いましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

