2026年2月26日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年2月26日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
プライベートの充実がカギ。友人とゆったり過ごすこと。
11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
苦手分野は諦め、得意分野に専念すると運気が上昇！
10位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
ケンカのとばっちりを受けそう……。触らぬ神にたたりなし。
9位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
あなたに嫉妬する人物がいるかも。動揺せずに、泰然自若（たいぜんじじゃく）としよう。
8位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
ファッションに興味津々。オリジナリティーを発揮して。
7位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
言い訳は無用。間違いは素直に認めて、正直に謝罪しよう。
6位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
積極的過ぎるとトラブルになるかも。今日は謙虚に受け身で過ごして。
5位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
甘い誘惑や勧誘に注意。特に友達からの話は気を付けて。
4位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
気の置けない仲間と話題のスポットへ。ツキをつかめるはず。
3位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
外国とのつながりに幸運あり。帰国子女や輸入品に注目して。
2位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
運勢はパワフル。後回しにしていたことをクリアしよう。
1位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
ラッキー日。やりたかったことにチャレンジすると◎。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)