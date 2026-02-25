鹿児島大学・第一工科大学の鹿児島ロケット6号機・7号機が目標高度に到達 連続で成功
鹿児島大学や第一工科大学で作る研究会が24日、鹿児島ロケットの6号機と7号機を打ち上げました。将来的なロケットの大型化を見据え、肝付町から南種子町に移し初めて行われた打ち上げでしたが2機連続で成功したとみられます。
勢いよく上がるロケット。鹿児島ロケット6号機が、24日午前11時45分に打ち上げられました。打ち上げを行ったのは鹿児島大学や第一工科大学で作る鹿児島ハイブリッドロケット研究会です。
午後5時10分には、7号機も打ち上げられました。6号機より全長は10センチ長い2.7メートル、重さは22キロです。目標の高度約2.6キロ付近まで上昇し、打ち上げは成功したと見られるということです。
打ち上げを見学した人は…
（見学者）
「思ったより一瞬で終わった。どこ行ったか見失った」
（見学者）
「JAXAとは違うロケットということで、どんな違いがあるか楽しみにきました。想像していたより速くて意外と高い所まで飛んでビックリした」
目標の高度にそれぞれ到達し、6号機・7号機、2機連続の成功と見られるということです。
（鹿児島ハイブリッドロケット研究会・片野田 洋代表）
「鹿児島にはJAXAの射点が2か所ある。今後は民間のロケットの打ち上げも盛んになっていけばと思っている。そのきっかけになればいいなと思っている」
ロケットの大型化を見据え肝付町から南種子町に射場を移して初めて行われた打ち上げ。来年度は、8号機の打ち上げを目指しているということです。