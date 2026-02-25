「キムタクに面影似てらっしゃる」DJ KOO、過去ショットが「イケメン DO DANCE」と話題に！ 「男前だな〜」
TRFのメンバーでアーティストのDJ KOOさんは2月25日、自身のInstagramを更新。過去ショットを公開し、話題になりました。
【写真】DJ KOOのイケメン過去ショット
さらに「懐かしい写真がありました！！ イケイケtrf、当時1ヶ月20万かかったドレッド サウンドチーム、ボーカルYU-KIとのオフショット」と1〜3枚目には過去の写真も掲載。TRFのメンバーとの集合ショットや、ソロショットなどです。サングラスをかけていない貴重なDJ KOOさんの姿が写っています。
コメントでは「おめでとうdo dance」「若かりし頃の貴重な写真、ありがとうございます」「イケイケtrf最高大好き!!」「イケメン DO DANCE」「今拝見するとキムタクに面影似てらっしゃるように思え、KOOさん男前だな〜、さぞかし業界ではモテモテだったんだろうなぁと再認識」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
【写真】DJ KOOのイケメン過去ショット
「若かりし頃の貴重な写真、ありがとうございます」DJ KOOさんは「2月25日 TRF デビュー33周年を迎えました！！」と報告し、5枚の写真を投稿。5枚目ではサプライズケーキを持ったDJ KOOさんがうれしそうにポーズをとっています。また、「皆さんありがとうございます！ 33年経った今でも TRFの曲で盛り上がって踊ってくれること本当に嬉しく感謝しかありません！！ 小室さん最高の楽曲をありがとうございます！！」と感謝もつづりました。
コメントでは「おめでとうdo dance」「若かりし頃の貴重な写真、ありがとうございます」「イケイケtrf最高大好き!!」「イケメン DO DANCE」「今拝見するとキムタクに面影似てらっしゃるように思え、KOOさん男前だな〜、さぞかし業界ではモテモテだったんだろうなぁと再認識」などの声が寄せられました。
現在のTRF集合ショットも投稿14日の投稿で、TRFメンバーの集合ショットを公開していたDJ KOOさん。現在も皆さん若々しいですね。ファンからは「TRF大好き」「みんな可愛くて最高」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:熱帯夜)