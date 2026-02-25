「キムタクに面影似てらっしゃる」DJ KOO、過去ショットが「イケメン DO DANCE」と話題に！ 「男前だな〜」

「キムタクに面影似てらっしゃる」DJ KOO、過去ショットが「イケメン DO DANCE」と話題に！ 「男前だな〜」