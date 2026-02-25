1人暮らしや認知症の人が標的に…高齢者に高値でマンション売りつけ現金詐取か　住吉会系幹部ら逮捕　被害総額は7億円超、訪問販売を装う悪質手口

警察署から出た瞬間、視線を落とし歩く男。

不動産会社の代表で住吉会系列の暴力団幹部・石井寛一容疑者（42）です。

8人の容疑者と共謀し、高齢者に相場の数倍高い価格でマンションを売りつけ、現金をだまし取った疑いが持たれています。

被害総額7億円以上とみられるこの事件。

悪徳不動産が狙ったのは1人暮らしや認知症の高齢者で、数万件の高齢者のリストを入手していたとみられます。

事件が起きたのは2023年。

石井容疑者らは「不動産投資をすれば安定した家賃収入が得られる」などと言って、85歳の男性に対して260万円と300万円で購入した2つの物件を、それぞれ2000万円の価値があると信じ込ませ4000万円をだまし取ったなどの疑いが持たれています。

石井容疑者らは、逮捕された事件を含め40人近い高齢者から総額7億円以上をだまし取っていたとみられています。

石井容疑者が代表を務める寿不動産から同様の被害に遭ったという高齢女性の親族を取材すると、その悪質な手口が明らかになりました。

被害に遭った女性の親族：

（親族が）1日目に限度額の1000万円。2日目に600万円。合わせて1600万円の被害に遭っています。

親族によると、被害に遭った女性は当時80歳。

1人暮らしだったうえ、認知症の診断を受けていたといいます。

被害に遭った女性の親族：

家に手伝いに行ったときに「マンション投資ってどう思う？」って聞かれた。マンション投資なんて言葉が出てくると思わなかったので、「絶対やめてそんなの！」って言った。

翌週、女性が通帳を見せたことにより被害が発覚。

石井容疑者らの不動産会社にオンライン経由で大金を振り込んでいたことが判明したのです。

被害に遭った女性の親族：

これまで入っていた保険だとか、投資ファンドも全部解約されていた。解約返戻金があるものがボンボンッと入ってきたんです。（返戻金が）入ってきた翌日に1000万いかれてる。インターネットバンキングで。

親族によると、容疑者グループは被害に遭った女性に訪問販売などを装い近づいてきたといいます。

被害に遭った女性の親族：

「お久しぶりです。以前お宅に伺ったときになかなか仕事がうまくいかなくて」って言ったら、「頑張っていれば、いつかいいことありますよって声をかけてくれた」っていう会話から始まったらしい。

このやり取りについて、後日、警察から「詐欺のマニュアルにあるやり取り」と指摘されたということです。

容疑者らはその後、言葉巧みにマンションの売買契約を進め、女性にスマホだけで完結するネット銀行の口座を開設させたうえ、合計1600万円をだまし取ったとみられます。

被害に遭った女性の親族：

（Q．親族が詐欺に遭って伝えたいこと）高齢者はまず知らない人を家にあげない。あとは、他に親族がいない中ではんこ（印鑑）を押さない。資産の話も（親族間で）オープンにできたら良かった。

警視庁は、石井容疑者らが被害者の資産状況を確認したうえで犯行に及んでいたとみていて、余罪についても調べを進めています。