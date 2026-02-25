「大相撲春場所」（３月８日初日、エディオンアリーナ大阪）

十両の友風が２５日、大阪市内で関取衆による親睦団体・力士会に参加。２４日放送の「さんま御殿２時間ＳＰ」（日本テレビ系）で妻子の存在をサプライズで公表したことについて語った。

番組ではＭＣの明石家さんまから「恋人は？」と振られ、熊本出身で２８歳の妻、３月で２歳になる長男、６月誕生予定の第２子の存在を明かしていた。

この日、友風は「別に隠していたわけでは…誰からも聞かれなかったので」と語った。小学校教員の妻が学生だった頃に、九州場所中の福岡で出会い、長い交際の末に２３年１月１日に入籍。６月誕生予定の第２子は女の子だという。

友風は西前頭３枚目だった１９年九州場所で右膝に重傷を負い、２０年初場所から６場所連続（コロナ禍の場所中止を挟み実質７場所）で全休。序二段から丸２年をかけて十両に戻った。友風は「すごく献身的に支えてもらった。ほぼ介護だった」と語るリハビリ中の感謝が結婚の決め手となった。

十両に落ちたが、間もなく新たな家族が増える予定の友風。現在も右膝から下の感覚はない。右足首は動かず、本場所で花道で転びそうになった時も「珍しくない」と語っていた。春場所の目標を「ケガなく家族のもとに帰りたい」と語っていた。