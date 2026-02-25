俳優の舘ひろしが２５日、東京国際フォーラム ホールＡで行われた映画「ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編」（片桐健滋監督、３月１３日公開）の完成披露試写会に出席した。

原作は累計発行部数３０００万部を突破する野田サトル氏の人気コミック。明治末期の北海道を舞台に、莫大なアイヌの埋蔵金を巡る金塊争奪戦を描く。

本作は、観客動員２００万人を記録した２０２４年の作品に続く映画化第２弾。１６人のキャストと片桐監督が登場すると、４０００人の来場客から歓声が上がった。

舘はファンに向けて「皆さんの期待に応える、いや、期待以上の作品になっていると思います。最後まで楽しんでいただければ幸いです」と呼びかけた。

共演する北村一輝とのシーンではアイデアを反映させたそうで「台本ではセリフが長かった。これでは画（え）がもたないだろうと相談し、セリフを分けてその間にアクションを入れる構成にした」と説明。「北村君が素晴らしくて、良かったなと思いました」と絶賛した。

北村からは「舘さんを見て、格好いいなと思いながら演じてました」と告白され、渋い声で「ありがとうございます」と応じる場面も。北村は小学生の頃にアムラーならぬ“タチラー”として舘のマネをしていたことまで明かし「振り返れば舘ひろし、みたいに感動してました」とまくし立てる様子を、舘は笑顔で見つめていた。