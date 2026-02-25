【駒沢大学＆用賀】業界人が集まるエリア♡ 知る人ぞ知る「飲みスポット」2選
東急田園都市線エリアは、アパレルや音楽、芸能など“業界人”が集まるツウなお店が点在していて、食通もうなるグルメが楽しめるのが魅力。そこで今回は、池尻大橋＆三軒茶屋の「知る人ぞ知るお店」を2つご紹介します。新しいコミュニティを見つけたいコ必見です♡
東急田園都市線は“業界人＆食通が通うグルメ”がいっぱい
東急田園都市線エリアには、アパレルや音楽、芸能など業界人たちが集まる“通な店”がいっぱい！
飲んでいるうちに、まわりのお客さんや店主と打ち解けて交流の輪が広がるアットホームさがあるのも、この沿線ならでは♡
駒沢大学
Check! 炭火焼肉ほしや
七輪で焼くムードも最高♡
1957年から続く隠れ家焼き肉店。落ち着いた店内で七輪で焼いていただく極上のお肉はSNSでも話題に上がるほど。勉強や仕事をがんばった日のごほうびにぜひ。
上ハラミは2,600円、キムチは770円。その他、和牛タンや上カルビも人気の鉄板メニュー。
おすすめの上ハラミは肉厚でたまらない♡
名物の生白菜キムチは必ず頼みたい！
INFORMATION
住：東京都世田谷区駒沢4-18-18
☎︎：050-5595-0695
営：火〜金 18:00〜23:00、土・日・祝 17:00〜22:30
休：月曜
Instagram：@hoshiya1957
用賀
Check! 大どころ
旬の食材を楽しめる注目居酒屋
和食をメインにお刺し身や土鍋とグルメをうならせる絶品料理がそろう。好みを伝えれば店主がおすすめの日本酒を紹介してくれるのもうれしい。おいしい食事とお酒、丁寧な接客でごきげんな夜を過ごせるはず♡
シックで上品なこだわりの店内
お造り盛りあわせは1人前1,200円、つくねは1個440円。リピーター続出の確かなお味。
定番メニューのお造り盛りあわせ
旬の野菜を使った手ごねつくね
INFORMATION
住：東京都世田谷区用賀4-9-20 プチフレール1A
☎︎：03-6432-7290
営：17:30〜23:30
休：不定休
Instagram：@daidokoro_yoga
撮影／池田花梨、塩谷未来 文／柿沼奈々子、草野咲来、大熊芹奈