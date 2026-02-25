俳優の山粼賢人が２５日、東京国際フォーラム ホールＡで行われた主演映画「ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編」（片桐健滋監督、３月１３日公開）の完成披露試写会に出席した。

原作は累計発行部数３０００万部を突破する野田サトル氏の人気コミック。明治末期の北海道を舞台に、莫大なアイヌの埋蔵金を巡る金塊争奪戦を描く。

本作は、２０２４年に続く映画化第２弾。１６人のキャストと片桐監督が登場すると、４０００人の来場客から歓声が上がった。

山粼は「期待していただいたからこそ『網走監獄襲撃編』が作れた。すごくパワーアップした作品です」と納得の出来。「ゴールデンカムイの集大成といえる映画になっている。初めてこの映画を見る人も楽しめるが、シリーズを続けてきたからこそ心にくる内容になっている」とファンを喜ばせると、改めて「集大成です！」と繰り返した。

大がかりなアクションも見どころで「本当にすごい映像になっている」。劇中でタッグを組む女優の山田杏奈に「相棒なので安心して撮影に挑める」と全幅の信頼を口にした。俳優・杉本哲太とのアクションシーンについては「夜の寒い場所で大変だった。哲太さんとアクションを作っていけたのは楽しかった」と笑った。