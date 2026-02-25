【新華社ジュネーブ2月25日】中国新華社の傅華（ふ・か）社長は24日、スイスのジュネーブで、持続可能な開発のための世界経済人会議（WBCSD）のピーター・バッカー最高経営責任者（CEO）と会談し、報道協力に関する了解覚書に調印した。

傅氏は次のように述べた。新華社は長年にわたり、持続可能性に関する報道に力を入れてきた。気候変動やグリーン（環境配慮型）開発、企業の社会的責任などの分野を継続的に取り上げ、ニュース報道やシンクタンク報告を通じ、国際社会に客観的で理性的な情報と研究を提供している。新華社はWBCSDと共に、持続可能な発展という理念の国際的な発信と実践・交流を推進していきたい。

バッカー氏は、新華社が近年収めた顕著な発展を評価し、次のように述べた。新華社は、グローバルで幅広いニュース情報収集ネットワークを持ち、中国を代表するメディア機関であるだけでなく、世界的にも重要な影響力を発揮している。双方は強みを生かして相互補完し、協力の大きな潜在力を有している。双方が手を携え、持続可能な発展の理念と解決案を世界に向けてより広く発信していくことを期待している。