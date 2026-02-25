『呪術』『フリーレン』以外で見られた作品は？ ABEMA「冬アニメ」週間ランキング発表
ABEMAは、2月16日週に視聴された「アニメ週間ランキング」を発表した。1位と2位にランクインし続けていた、『呪術廻戦』『葬送のフリーレン』が放送休止週ということもあって、今回はランク外となっている。
【画像】新たな強敵キャラ登場！金曜に放送される『フリーレン』先行場面カット
2月16日週のランキングでは、順位が大きく変動。先週4位だった『貴族転生 〜恵まれた生まれから最強の力を得る〜』が初の1位を獲得。また先週5位だった『魔術師クノンは見えている』が2位にランクイン。
『お気楽領主の楽しい領地防衛〜生産系魔術で名もなき村を最強の城塞都市に〜』が初のトップ5入りを果たした。
■2月16日週ランキング
・1位：『貴族転生 〜恵まれた生まれから最強の力を得る〜』
・2位：『魔術師クノンは見えている』
・3位：『お気楽領主の楽しい領地防衛〜生産系魔術で名もなき村を最強の城塞都市に〜』
・4位：『【推しの子】』
・5位：『勇者パーティを追い出された器用貧乏』
