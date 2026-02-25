元ブレイキングダウンガールで、タレントとしても活動する藤渡小百合さんのファースト写真集「藤渡小百合ファースト写真集 ノーガード」（撮影・清田大介、税込3850円、玄光社）が2月25日にリリース。看護師資格を持つ現役モデルでありながら、メディカル美容サロンを経営するなど幅広い肩書きで活躍する彼女の磨き上げられた美BODYを堪能できます。



【写真】色気だだ漏れ！藤渡小百合さんの黒ビキニや純白ランジェリー

Netflix『ラブ デッドライン』出演や2代目ブレイキングダウンガールとして注目を集めるタレント・藤渡さん。美容系サロン社長として多忙な日々を過ごす彼女が訪れたのは高知県。大自然に身をゆだね、鍛え上げた美しいボディが、静かに解き放ちます。



肩書を脱ぎ捨て、等身大の姿で撮影に臨んだ本作。トレーニングを重ねてきたしなやかな身体と、飾らない笑顔。そのギャップが生み出す艶やかな色気は必見です。旅館で見せる大人の色気、仁淀川での無防備な表情、商店街での屈託のない笑顔。さらに、高知の“九龍城”とも呼ばれ、建築愛好家からも注目を集める沢田マンションでの撮影も敢行しました。



撮影の合間には、移動車内で打ち合わせを行うなど、経営者として忙しい才色兼備の美人社長。覚悟をもって挑んだ一冊となっています。



【藤渡小百合さんプロフィール】

ふじとさゆり 1994年2月25日生まれ。福岡県出身。身長164cm。2012年福岡でのスカウトをきっかけに芸能界入り。医学部看護学科に通いながらモデルデビューし、ファッションショーやイメージガール、WEB広告モデルとして活躍。看護師の経歴を活かして美容サロンを経営。Netflix「ラブ デッドライン」などの恋愛リアリティショーをはじめ、多数のTV番組に出演。格闘技エンターテイメント「Breaking Down」の2代目ブレイキングダウンガールも務めた。趣味は筋力トレーニング、海外旅行。最新情報は、公式X（@sayuri__nurse）、公式Instagram（@sayuri__offi）