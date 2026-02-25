207万9000円で選べるトヨタの最安四駆SUVの仕様って？

街中を走るクルマを眺めていると、ひときわ存在感を放つSUVの姿が目に留まります。かつてはアウトドア志向のユーザーが中心だったこのカテゴリーも、いまでは日常の移動手段として幅広い世代に浸透しています。

視界の高さや積載性の高さに加え、取り回しのしやすいコンパクトモデルが増えたこともあり、SUVは身近な選択肢となりました。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタで“一番安い”最新「四駆SUV」の姿です！（30枚以上）

日本市場に目を向けると、特に人気を集めているのがコンパクトSUVです。その代表的な存在として挙げられるのがトヨタの「ライズ」です。

扱いやすいボディサイズと力強いデザインを兼ね備え、価格面でも比較的手が届きやすいことから、多くのユーザーに支持されています。

今回はその中でも、四輪駆動モデルで最も価格が抑えられているグレードに焦点を当て、その特徴を整理します。

ライズは2019年に登場しました。ダイハツ工業が開発・生産を担当する「ロッキー」と基本設計を共有する姉妹車で、新世代プラットフォーム「DNGA」を採用したSUVです。

コンパクトでありながら張り出したフェンダーや大径タイヤによって存在感を強調し、実用性とデザイン性を両立させています。

荷室容量もクラストップレベルとされ、日常の買い物からレジャーまで幅広い用途に応えます。

2021年には一部改良が実施され、前輪駆動（FF）モデルのエンジンが1リッターターボから1.2リッター自然吸気へと変更されました。

同時に予防安全機能の標準装備化が進められ、商品力がさらに高められています。また、このタイミングで追加されたハイブリッドモデルには、新開発の「e-SMARTハイブリッド」が搭載されました。

これはエンジンを発電専用とし、モーターで走行するシリーズハイブリッド方式を採用した点が特徴です。

四輪駆動仕様の中で最も手頃な価格に設定されているのは「X（ガソリン車 4WD）」です。

ボディサイズは全長3995mm×全幅1695mm×全高1620mm、ホイールベースは2525mmで、全グレード共通となっています。

全長4m未満というサイズに加え、最小回転半径4.9mという数値からも、都市部での扱いやすさがうかがえます。ボディカラーはモノトーン7色が用意されています。

外観については、上位グレードと比べて装備が簡素化されています。前後フォグランプやドアハンドルのメッキ加飾は省かれ、足元には16インチタイヤを装着しています。

17インチを採用する上級グレードとの差別化が図られており、ホイールはスチール製に樹脂製フルキャップが組み合わされます。

室内はブラックを基調とした落ち着いた雰囲気で、シートはファブリック素材です。上級仕様に見られるフロントシートのレッドアクセントやエアコン周辺のシルバー加飾は設定されておらず、全体的にシンプルな仕立てとなっています。

運転席まわりも、本革巻きステアリングやオートエアコン、電動パーキングブレーキなどは装備されていませんが、その分価格が抑えられています。

一方で、四輪駆動車には運転席・助手席シートヒーターが標準装備されており、寒冷地での使用にも配慮されています。

安全面では、ダイハツ開発の「スマートアシスト」を標準搭載しています。衝突回避支援ブレーキや誤発進抑制機能といった基本機能は備わるものの、アダプティブクルーズコントロール（ACC）や駐車支援機能は搭載されていません。

パワートレインは最高出力98PS、最大トルク140Nmを発生する1リッター直列3気筒ターボエンジンにCVTを組み合わせています。WLTCモード燃費は17.4km／Lと公表されています。

四輪駆動システムには「ダイナミックトルクコントロール4WD」を採用し、路面状況に応じて後輪へ駆動力を配分することで、安定性と効率を両立させています。

価格（消費税込み）は207万9000円で、トヨタの四駆SUVの中では最も購入しやすい価格設定となっています。