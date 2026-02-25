清 竜人25が3月25日にリリースする再結成後最初で最後となるアルバム『GOODBYE』の詳細を発表。ティザー映像、アルバムモック画像、トラックリスト、購入特典絵柄を公開した。

今作には、新体制で発表した楽曲にくわえて新曲「GOOD BYE！愛してるよ！」も収録。そのほか、2025年2月に東京 草月ホールで開催したアコースティックライブ『KIYOSHI RYUJIN25 Acoustic Live in Autumn』の音源や、2025年11月に開催した清 竜人25として初の試みとなるバンドセットを携えた『KIYOSHI RYUJIN25 THE BAND LIVE』の音源が収められる。

Blu-rayには、2025年12月21日に神奈川 KT Zepp Yokohamaにて開催したラストライブ『KIYOSHI RYUJIN25 GOOD BYE LIVE』の映像を全編収録。また、2024年の再結成後にリリースされた楽曲のMVと『KIYOSHI RYUJIN25 THE BAND LIVE』や『KIYOSHI RYUJIN25 GOOD BYE LIVE』の公演での裏側を収録したビハインド映像も同梱される。

（文＝リアルサウンド編集部）