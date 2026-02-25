「紀ノ国屋　コンパクトバッグ」ラベンダー（税込 1298円）

　「紀ノ国屋」は、2月27日（金）から、「30周年記念コンパクトバッグ」の人気7色を、全国の店舗で追加販売。公式オンラインストアでは、先行して2月25日（水）20時00分より販売を開始する。

【写真】コンパクトにたためるのが嬉しい！　追加販売される人気の7色一覧

■これまで店舗限定色だったカラーも

　今回数量限定で追加販売されるのは、好評を博したエコロジーバッグ誕生30周年記念「コンパクトバッグ」から、人気の7色。

　ラインナップには、これまで店舗限定色として展開していたミントグリーン（鎌倉店）やローズピンク（国立店）のほか、ラベンダー、シャイニーブラウン、パールグレー、ネイビー、オンラインストア限定のイエローがそろう。

　本バッグは軽くて持ちやすく、コンパクトにたためるので、持ち歩きにも便利。必要なときにサッと取り出せ、日々のお買い物やおでかけを快適にしてくれる。