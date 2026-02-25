紀ノ国屋の「30周年記念コンパクトバッグ」が追加販売！ 店舗限定だったカラーを含む7色展開
「紀ノ国屋」は、2月27日（金）から、「30周年記念コンパクトバッグ」の人気7色を、全国の店舗で追加販売。公式オンラインストアでは、先行して2月25日（水）20時00分より販売を開始する。
【写真】コンパクトにたためるのが嬉しい！ 追加販売される人気の7色一覧
■これまで店舗限定色だったカラーも
今回数量限定で追加販売されるのは、好評を博したエコロジーバッグ誕生30周年記念「コンパクトバッグ」から、人気の7色。
ラインナップには、これまで店舗限定色として展開していたミントグリーン（鎌倉店）やローズピンク（国立店）のほか、ラベンダー、シャイニーブラウン、パールグレー、ネイビー、オンラインストア限定のイエローがそろう。
本バッグは軽くて持ちやすく、コンパクトにたためるので、持ち歩きにも便利。必要なときにサッと取り出せ、日々のお買い物やおでかけを快適にしてくれる。
