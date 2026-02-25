『ポケモン』が「コメダ珈琲店」「おかげ庵」に登場！ 3．5からオリジナルメニュー＆グッズを展開
『ポケットモンスター』と、「コメダ珈琲店」と「おかげ庵」による「ポケモンといっしょだモン♪」をテーマにしたキャンペーンが、3月5日（木）から、全国の「コメダ珈琲店」および「おかげ庵」の店舗で開催される。
【写真】通わなきゃ！ 「ポケモンといっしょだモン♪」第1弾＆第2弾メニュー一覧
■第1弾：3月5日（木）〜
今回実施される「ポケモンといっしょだモン♪」キャンペーンでは、3月5日（木）からの第1弾と、4月9日（木）からの第2弾の2回に分けて、『ポケモン』の世界観から着想を得たオリジナルメニューを展開。
第1弾オリジナルメニューは、メタモンが主役。「コメダ珈琲店」では、あたたかいデニッシュに、爽やかな酸味のあるチーズクリームをサンドしたシロノワールや、メタモンをイメージした明太オニオンフィリングを挟んだエビカツパン、メタモンデザインの紙カップで提供するおさつボールが用意される。
また「おかげ庵」では、定番のきしめんをメタモンの色味を表現した桜色のつみれとエビ入りのスープにつけて食べる一品が登場。さらに、上記4品いずれかを注文すると『ポケモン』デザインの「豆菓子風チャーム」が全4種からランダムで1種もらえる。
■第2弾：4月9日（木）〜
続く4月9日（木）からの第2弾オリジナルメニューは、メタモンのところへ遊びに来たポケモンが勢ぞろい。「コメダ珈琲店」の「カイリューのシロノワール カスタードプリン」、「フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメのなかよし鶏タツタバーガーレモンタルタル」、「フワンテのチーズボール」の販売に加えて、「おかげ庵」では「マクノシタのすき焼き風きしめん」が味わえる。
また第2弾商品を注文すると、第1弾とはデザインが異なる「豆菓子風チャーム」が全4種からランダムで1種プレゼントされる。
■数量限定オリジナルグッズも
さらに3月5日（木）から、「コメダ珈琲店」のミニダルマグラスをポケモンデザインの小物入れにアレンジしたオリジナルグッズを、「コメダ珈琲店」と「おかげ庵」の店頭にて数量限定で販売予定。
同時に全国8店舗の「コメダ珈琲店」で『ポケモン』の世界観を楽しめる特別装飾店舗が展開されるほか、抽選で「メタモンの明太エビカツパンBIGクッション」または「ポケモンデザインKOMECA」が当たるSNSキャンペーンも実施されるファン必見のキャンペーンとなっている。
