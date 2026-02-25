【episode：「ファイナルファンタジーXIV」ポップアップイベント】 開催期間：3月19日～4月8日 開催場所：エキマル ア・ラ・モード JR京都駅西口店

ジェイアール西日本ファッショングッズが運営する「episode（エピソード）」は、MMORPG「ファイナルファンタジーXIV」とコラボレーションしたポップアップイベントを3月19日より開催する。場所はエキマル ア・ラ・モード JR京都駅西口店、期間は4月8日まで。

本イベントでは、クリエイティブ集団「NC帝國」や「ARTISAN&ARTIST*」、「STEAMCREAM」などのブランドと「FF14」がコラボレーションしたオリジナル商品を展開。また、オフィシャルグッズもあわせて販売し、会場限定のノベルティやショッパーも用意するなど、ファン必見の内容となっている。

コラボ商品はエキマル ア・ラ・モード JR京都駅西口店のほか、一部のエピソード店舗で販売されるほか、通販サイト「WESTERホール」にてオンライン販売も実施。なお、3月19日の終日、3月20日15時までは入場整理券が必要となり、ライブポケットにて先着で配布される。

□LivePocket「episode『ファイナルファンタジーXIV』ポップアップイベント」のページ

NC帝國

ARTISAN&ARTIST*

STEAMCREAM

育てるタオル

OJAGA DESIGN

thermo mug

BAGGU

ALFACE+

オリジナルショッパー

エキマル ア・ラ・モード JR 京都駅西口店とエピソード展開店舗限定。

価格：220円

お買い上げ特典（ノベルティ）

税込 11,000 円以上お買い上げのお客様に、オリジナル特典をプレゼント。

第1弾「オリジナル豆皿」（期間：3月19日～）

第2弾「オリジナルポーチ」（期間：3月27日～）

(C) SQUARE ENIX

